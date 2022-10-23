Как белоруска переехала к морю в Батуми и начала новую жизнь 23.10.2022, 19:35

7,544

В Беларуси она 25 лет была ИП.

Умение шить Татьяна обрела в колледже легкой промышленности в Минске, благодаря чему сегодня легко может обеспечить себя, живя в Батуми. И хотя навык пришлось вспоминать после 25 лет работы индивидуальным предпринимателем в торговле, Татьяна рада возможности не ходить на работу с 9 до 18 и самой выбирать, что и когда делать, пишет tochka.by.

15 лет без отпуска

Первое знакомство с Батуми у Татьяны случилось еще в 2017 году. Долгое отсутствие отдыха объясняется поставленной целью заработать на квартиру. Но все большие ограничения для ИП в какой-то момент заставили собеседницу задуматься о себе, «плюнуть на все» и уехать на море. Причем изначально речь шла об отпуске в кругу подруг, но те в последний момент отказались, и белоруска решила поехать одна, несмотря ни на что.

Зарядившись неизгладимыми впечатлениями, через год Татьяна повторила свое путешествие. И в Беларусь она возвращалась уже с мыслью уехать в Грузию навсегда. Этому способствовали и нововведения в отношении белорусских индивидуальных предпринимателей в плане налогообложения и сертификации продукции: даже при работе в выходные и праздники торговля не приносила прибыли.

Татьяна приняла решение закрыть ИП, тем более, что к тому моменту главная цель – квартира в Минске – была достигнута.

- Два месяца я практически пролежала на диване с мыслями, куда в свои 50 я могу податься. Увидела рекламу, предлагающую купить жилье в Батуми, и решила: была – не была, продала ту самую квартиру в Минске, купила в курортном городе, – вспоминает Татьяна.

После решения вопросов с оформлением недвижимости и ремонта, окончательно собеседница переехала в Батуми в апреле 2019-го, и уже летом того же года сдавала жилье в аренду.

Пандемия заставила вспомнить о шитье

В конце 2019 года Татьяна решила ненадолго навестить родных в Беларуси, но в итоге застряла из-за начавшейся пандемии и ограничений, которые ввели в Грузии. Ожидая скорейшего разрешения ситуации, даже купила билет, но впоследствии вынуждена была неоднократно менять даты и в итоге возвращать деньги.

Именно в этот момент собеседнице и пришлось вспомнить про умение шить. Впрочем, Татьяна призналась, что шьет, сколько себя помнит, и проблем с тем, чтобы за короткое время набить руку не возникло.

- Осенью 2020 года просидела два месяца на даче у мамы. Нашла старую швейную машинку и много тканей, которые сохранились с давних времен. С подачи мамы нашила целую гору всевозможных пододеяльников и наволочек. А потом подумала: я же все равно рано или поздно вернусь в Батуми. Сшила себе пляжную сумку, затем обычную. Родственники и знакомые увидели и захотели такие же. Так все и завертелось, – рассказал историю вынужденного возвращения к швейной машинке Татьяна, отметив, что даже сама не ожидала, что так хорошо получится.

Шитье позволяет зарабатывать на жизнь

Уже в Батуми она познакомилась с хозяйкой магазина в центре Старого города, которой отдавала свои изделия на продажу под проценты. Потом договорились об открытии ателье, но в таком формате мастер проработала всего три месяца.

- Я птица вольная. Не могу постоянно сидеть на одном месте и быть привязанной ко времени, – сказала Татьяна, подчеркнув, что работа на дому приносит ей большее удовольствие. При этом ремонтировать вещи гораздо выгоднее, ведь, по сути, в этом случае клиенты платят за работу и сразу. При пошиве с нуля нужно тратиться на материалы без гарантии быстрой продажи.

По словам Татьяны, вопросов с заказами не возникает. Сработало пресловутое сарафанное радио. Батуми – относительно небольшой городок, а экспаты имеют свойство активно общаться. Есть уже и постоянные клиенты: люди приезжали отдыхать из Тбилиси, и сейчас периодически обращаются с новыми просьбами.

Проблему продажи частично решают соцсети. Появилась и новая знакомая, которая торгует вещами Татьяны на улице. Часто в Батуми проводят ярмарки. Те, что устраивают в честь праздников, бесплатные, но места приезжим предоставляют, если они остаются после того, как все местные жители изъявили желание торговать. Собеседница рассказала, что в День независимости продажи получились хорошими – было много туристов. А вот участие в платных ярмарках в обычные дни не окупилось.

В целом, Татьяна может выполнять широкий спектр работ: от замены молнии в рюкзаках до пошива детских костюмов и доведения до ума свадебных платьев. Недавно даже пришел крупный заказ в новую пиццерию – набор передников.

- Заработка хватает, чтобы жить и себя обеспечивать, не обращая внимания на доход от сезонной сдачи квартиры в аренду. При этом у меня много свободного времени, чтобы, например, сходить на пляж или куда-нибудь съездить. Я, работаю, отдыхая, и отдыхаю, работая, – призналась Татьяна.

Правда, в силу характера полностью расслабиться иной раз не получается. Иногда, загорая на пляже, мастера своего дела не отпускают мысли о том, что нужно побыстрее выполнить чей-то заказ, даже если клиенты говорили, что им не к спеху.

На пенсию в Беларуси рассчитывать не приходится

Татьяна сегодня делает все, чтобы не зависеть от государства и кого бы то ни было. В планах накопить на еще одну квартиру, поскольку рассчитывать в перспективе на хорошую пенсию в Беларуси уже не приходится.

Свое состояние после закрытия ИП в Минске собеседница описывает как столкновение с пустотой и отсутствием видения дальнейшего пути. Здесь же в Грузии ее привлекает свобода действий и атмосфера легкости бытия.

Единственный недостаток, на который сложно не обратить внимания, – непунктуальность грузин и работа спустя рукава. Ожидание нужного мастера может растянуться на два часа, хотя речь шла о двадцати минутах. Затем также медленно будет выполняться мелкая просьба. Впрочем, белоруска списывает это на следствие местного уклада жизни и старается не замечать минусы, которые, по ее мнению, с лихвой компенсируются плюсами.

- Для меня важно, что это не крупный город, но и не деревня. Здесь есть и движуха, которая мне нравится, и при этом можно найти уединение и спокойствие. А еще достаточно повернуть голову в одну сторону, затем в другую, чтобы сначала увидеть море, а затем горы, – пересказывает свои эмоции Татьяна, попутно уточняя, что не может до конца все выразить словами.

Одно она знает точно: внутреннее состояние заставляет связывать будущее именно с Грузией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».