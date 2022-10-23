Бойцы украинской Нацгвардии сбили российский разведывательный беспилотник 23.10.2022, 19:39

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Фотофакт.

Бойцы украинской Нацгвардии сбили вражеский разведывательный беспилотник на Донбассе. Это не первый подобный случай, до этого эти же бойцы «приземлили» ударные дроны оккупантов также на Харьковском и Луганском направлениях. Об этом сообщает МВД Украины.

- Нацгвардейцы «приземлили» вражеский разведывательный беспилотник в Донецкой области, - говорится в сообщении.

Как добавляют в МВД, бойцы Днепровской бригады Нацгвардии неоднократно сбивали разведывательные и ударные дроны оккупантов также на Харьковском и Луганском направлениях.

Поэтому нацгвардейцы шутят, что враги научились снабжать металлолом небом.

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