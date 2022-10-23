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Бойцы украинской Нацгвардии сбили российский разведывательный беспилотник

  • 23.10.2022, 19:39
  • 2,684
Бойцы украинской Нацгвардии сбили российский разведывательный беспилотник

Фотофакт.

Бойцы украинской Нацгвардии сбили вражеский разведывательный беспилотник на Донбассе. Это не первый подобный случай, до этого эти же бойцы «приземлили» ударные дроны оккупантов также на Харьковском и Луганском направлениях. Об этом сообщает МВД Украины.

- Нацгвардейцы «приземлили» вражеский разведывательный беспилотник в Донецкой области, - говорится в сообщении.

Как добавляют в МВД, бойцы Днепровской бригады Нацгвардии неоднократно сбивали разведывательные и ударные дроны оккупантов также на Харьковском и Луганском направлениях.

Поэтому нацгвардейцы шутят, что враги научились снабжать металлолом небом.

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