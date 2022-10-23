Лукашенковский ЦИК: «Избирательных участков» за рубежом больше не будет 21 23.10.2022, 19:53

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Карпенко назвал несколько «причин» такой новации.

Беларусь больше не будет организовывать участки для голосования за границей. Об этом заявил «председатель» ЦИК Беларуси Игорь Карпенко. Он обозначил несколько «причин», которые повлияли на подобные новации в Избирательный кодекс — коронавирус и сокращение диппредставительств за рубежом.

«Так, не будут образовываться участки для голосования за рубежом, что связано с имеющимся отрицательным опытом проведения избирательных кампаний по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки, отсутствия необходимых условий для безопасности работников загранучреждений и граждан, сокращения численности работников дипломатических служб», — рассказал Карпенко.

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