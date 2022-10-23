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Украинский военный записал видео с самой горячей точки боевых действий на фронте

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  • 23.10.2022, 20:07
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Украинский военный записал видео с самой горячей точки боевых действий на фронте

Сейчас именно на Бахмутском направлении идут самые тяжелые бои.

Сейчас в Украине продолжаются активные действия на разных участках фронта. Известно, что очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Труднее всего борьба с российскими оккупантами идет на Бахмутском направлении. Однако, Вооруженные Силы Украины держат позиции, пишет «Униан».

И несмотря на заявления российских пропагандистов, сам город Бахмут остается под контролем Украины. В подтверждение этому украинский военный записал видео из центра донецкого городка.

- Приветствие из Бахмута! Друзья, знакомые постоянно звонят - пишут, что там в Бахмуте? Докладываю: Бахмут - наш. Местные ходят. В городе одни наши. Лезут, как и лезли (российские оккупанты — Прим.), дохнут. Их никто не забирает, забирают только «важных». Бахмут контролируется нашими славными козаками. Все будет Украина! - заверил военный.

На видео заметны почти пустые улицы города, на окраинах которого продолжаются бои. На фоне слышны звуки взрывов.

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