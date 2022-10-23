Российская авиация - всё

Российская авиация - всё8
- Александр Коваленко
- 23.10.2022, 20:31
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Создание новых самолетов, ремонт и обслуживание имеющихся - невозможны.
В свете сегодняшнего кульбита Су-30СМ просто хочу напомнить ситуацию в российской авиации.
Superjet 100 – всё. Импортная составляющая более 50%. Создание новых самолётов, ремонт и обслуживание имеющихся вне режима каннибализма – невозможны.
«Аэрофлот» в 2018 году заказал 150 SSJ100, из которых 76 уже поставлено, а 74 машины уже никогда не будут поставлены.
МС-21 – всё.
«Аэрофлот» заказал несуществующих МС-21 аж 85 самолётов, из которых 50 твердый контракт и 35 опцион.
Этих самолётов никогда не будет. Ту-204, Ил-114 и Ил-96.
В 2016 году решением правительства были выделены средства на изготовление и проектировку самолётов Ил-114 и Ил-96, а так же проектировку двигателя ПД-35.
Проекты заморожены.
Ил-96 и Ту-204 называют неконкурентными машинами, потребляющими слишком много топлива по современным меркам. В перспективе, с учётом роста цен, использование даже тех самолётов, что есть – нерационально дорогое удовольствие.
Прилетели!