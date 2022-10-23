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Какие бизнесы продаются прямо сейчас в Беларуси

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  • 23.10.2022, 20:41
  • 2,380
Какие бизнесы продаются прямо сейчас в Беларуси

Можно стать кофевладельцем за 25 тысяч рублей.

Открывать какое-то юрлицо, развивать, буксовать, потом убеждаться, что все зря — такой бизнес-путь проходят многие. Для тех, кто хочет прийти на все готовое, люди продают готовые и упакованные дела, пишет «Онлайнер».

Магазины

На рынке появилась пачка торговых объектов. Журналисты отметили, что речь идет о форматах «у дома», не связанных с торговыми сетями.

Вот, например, за 20 тысяч рублей (а на самом деле меньше) можно стать владельцем мини-маркета на улице Чкалова в Минске. Есть госаренда, лицензии на сигареты и алкоголь, надежда на «Минск-Мир» под боком. Честность продавца подчеркивается совпадением названия и площади — всего 8 с небольшим «квадратов».

Зато смотрите, что влезает на эту площадь: торговый прилавок, три шкафа-витрины, две холодильные витрины, один холодильник с морозильной камерой, две кофемашины, кассовый аппарат, терминал, кондиционер, две камеры видеонаблюдения и четыре сотрудника (управляющий, бухгалтер и два продавца). Последние — не продаются, разумеется.

Еще один магазин больше в 20 раз, а дороже — всего в 3. Покупатель станет владельцем арахисовой пасты, «Нутеллы» и подвяленного огромного улова.

Серьезный продавец рассказал журналистам, что занимался этим магазином более 5 лет, а теперь «просто решил продать, и все». И сказал, что «нормальная выручка».

— Персонал есть. Можем даже дать рассрочку и содействовать, показать, как и что, где закупаться.

Если в предыдущем случае про «Нутеллу» журналисты подогнали желания под действительность (возможно, с ней магазин обойдется в $25 тысяч по курсу + 19 рублей), то сейчас все серьезно. Николай продает свой магазин прямо с продуктами!

— В начале этого года я взял денег в долг и открыл два магазина, — рассказал хозяин дворца с едой. Он уточил, что ему самому должны денег, но не торопятся отдавать, а он намерен рассчитаться с кредиторами. По такому поводу и продает.

— Может человек без опыта в торговле купить и зарабатывать на вашем магазине?

— Как пассивный доход? Сложно сказать. Если вы ничего не понимаете в магазинах, то надо очень осторожно набирать команду управления. Я-то с торговым опытом, понимал, что делаю. И принимал прямое участие в работе магазина.

— А сколько можно заработать, если никаких форс-мажоров не будет и все заморожено?

— Когда-то торговля текла сама собой и люди пассивно получали свои несколько тысяч в месяц. Сейчас большая конкуренция и условия сложнее — делите прошлую прибыль в 2—3 раза. И это при постоянном обороте, высоком сервисе и качестве продуктов.

— Может, тогда торг?

— За деньги, которые я прошу, на самом деле можно обустроить магазин с нуля, купить б/у оборудование, завезти товар. Но потом вы будете полгода настраивать покупательский поток, учиться работать со скоропортящимися товарами и решать прочие сложности. А здесь — заплатили деньги, а на следующий день начинаете работать от своего имени. Все готово.

Я даже готов поучаствовать на первое время с помощью. Но если у вас опыта нет... Надо, чтобы хотя бы максимально сообразительными были.

Вендинг

Когда банки снизили депозиты, а биткоин не хочет спекулятивно расти, возможно, имеет смысл вспомнить старую мечту «бизнесмена на диване». Виталий владеет сетью вендинговых кофеавтоматов и автоматов по продаже бахил. К сожалению для всех и счастью для такого бизнеса, в больницах не зарастет тропа. Сюда люди ходят, даже если не хотят.

Виталий сообщает всем через «Барахолку», что готов расстаться с вендингом бахил. И лично объяснил почему: жена хочет открыть кабинет красоты.

Смущает одно: Виталий просит за сеть автоматов с бахилами и полтора магазина, заряженных едой, 129 тысяч рублей.

— Что это за цена? — спрашиваем, не особо понимая, сколько вообще такое стоит.

— 22 автомата — все устанавливались по выигранным тендерам. Теперь владелец получит не только долгосрочную аренду, но и приоритетное право ее продления.

— Сколько лет понадобится, чтобы вернуть эти деньги?

— Цена поставлена с учетом торга и чтобы отбить несерьезных любопытных. Реальная стоимость соответствует окупаемости за 2 года. Если не будет очередной пандемии: мы тяжело ее пережили.

По словам продавца, автоматы просты в обслуживании и требуют загрузки раз в две недели.

Кофейня

Все хотят кофейню. Таких больше, чем любителей кофе. И вы можете стать кофевладельцем, если найдете 25 тысяч рублей.

Объект вызывает интригу и интерес у прохожих, одновременно обещая квас (ниже) и сурово его отрицая (выше).

— Летом продавали квас, а в сентябре поставщик перестал его разливать в кеги и поставлять, — смеется продавец. — Люди привыкли и все время спрашивали.

Но это мелочи. Основной товар — кофе. Все оборудование для его приготовления в наличии. Даже аппарат для хот-догов.

Три года семейная пара вела этот бизнес и, несмотря на уютные интерьеры стакана, немного подустала.

— Последней каплей стало открытие напротив нашего стакана точки популярной сети недорогих кофейных напитков — это обрушило выручку вдвое, до 100 рублей в день. А это прожигание жизни зря. Новому владельцу желательно перетащить кофеточку в какое-то приглянувшееся место.

Если с оборудованием тяжело — можно купить сам стакан всего за 5 тысяч рублей.

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