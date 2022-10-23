Россиян выбили из-под Бахмута: опубликована карта продвижения ВСУ

Россиян выбили из-под Бахмута: опубликована карта продвижения ВСУ4
- 23.10.2022, 20:49
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Оккупантам понадобилось два месяца борьбы за эти два километра, а потеряли их они за 48 часов.
В районе Бахмута Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины отбросили российских оккупантов на 2 километра.
О продвижении украинской армии на Донбассе сообщается в Twitter-аккаунте Visegrád 24, пишет «Главред».
Уточняется, что ударами ВСУ оккупантов выбили с восточных окрестностей Бахмута – с позиций на асфальтном заводе.
Также отмечается, что оккупантам понадобилось 2 месяца борьбы за эти 2 км, а потеряли его они за 48 часов.