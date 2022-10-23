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Россиян выбили из-под Бахмута: опубликована карта продвижения ВСУ

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  • 23.10.2022, 20:49
  • 7,266
Россиян выбили из-под Бахмута: опубликована карта продвижения ВСУ

Оккупантам понадобилось два месяца борьбы за эти два километра, а потеряли их они за 48 часов.

В районе Бахмута Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины отбросили российских оккупантов на 2 километра.

О продвижении украинской армии на Донбассе сообщается в Twitter-аккаунте Visegrád 24, пишет «Главред».

Уточняется, что ударами ВСУ оккупантов выбили с восточных окрестностей Бахмута – с позиций на асфальтном заводе.

Также отмечается, что оккупантам понадобилось 2 месяца борьбы за эти 2 км, а потеряли его они за 48 часов.

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