Медики выяснили, какое количество сна лучше всего влияет на здоровье 23.10.2022, 20:58

1,900

Опубликовано новое исследование английских специалистов.

Если люди среднего возраста спят менее пяти часов в сутки, это связано со значительно повышенным риском развития как минимум двух хронических заболеваний. Кроме того, вероятность преждевременной смерти также увеличивается на 25 процентов.

Новое исследование с участием экспертов из Университетского колледжа Лондона (UCL) проанализировало, связана ли продолжительность сна с возникновением серьезных хронических заболеваний, последующей мультиморбидностью и смертностью. Результаты были опубликованы в журнале PLoS Medicine, пишет lenta.ua.

Команда изучила более 7000 участников в возрасте 50, 60 и 70 лет, которые участвовали в когортном исследовании Уайтхолла II. Исследователи хотели выяснить, как продолжительность сна влияет на здоровье участников.

Для этого специалисты проанализировали связь между продолжительностью сна отдельных участников, смертностью и вероятностью выявления хронических заболеваний в течение 25 лет. Продолжительность сна, о которой сообщали сами, проверялась в общей сложности шесть раз в период с 1985 по 2016 год с использованием измерений.

Короткий сон увеличивает риск хронических заболеваний

Было показано, что у участников, которые спали всего пять часов или даже меньше к 50 годам, риск развития хронического заболевания в течение следующих 25 лет был на 20% выше, чем у людей, которые спали в среднем семь часов.

Кроме того, у этих людей на 40 процентов выше вероятность развития двух или более хронических заболеваний, известных как полиморбидность, в течение вышеуказанного периода времени, заявила команда.

Для участников в возрасте 50, 60 и 70 лет сон пять часов или меньше был связан с повышением риска мультиморбидности на 30-40 процентов по сравнению с людьми, которые спали семь часов.

На 25 процентов выше риск преждевременной смерти

Участники в возрасте 50 лет, которые спали пять часов или меньше, также имели 25-процентный повышенный риск преждевременной смерти в течение 25-летнего периода наблюдения.

По мнению экспертов, это, вероятно, связано с тем, что короткий сон увеличивает вероятность развития хронических заболеваний, а эти заболевания, в свою очередь, увеличивают риск смерти пострадавших.

Последствия слишком долгого сна

Команда также проанализировала влияние девятичасового и более сна на здоровье участников. Однако четкой связи между длительной продолжительностью сна в возрасте 50 лет и мультиморбидностью выявить не удалось.

Однако, если у участников уже было хроническое заболевание, длительный сон был связан примерно с 35-процентным увеличением риска развития у пострадавших людей дополнительного состояния, сообщает команда.

Семь часов сна в сутки оптимально?

Из текущего исследования можно сделать вывод, что достаточное количество сна может защитить от развития хронических заболеваний. Другие исследования пришли к аналогичным выводам: семичасовой сон считается идеальным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».