ВСУ за сутки поразили 11 районов сосредоточения вооружения, техники и боеприпасов россиян
- 23.10.2022, 21:23
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Подразделения ПВО Украины сбили, предварительно, 12 беспилотников «Shahed-136».
Вооруженные силы Украины поразили 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники российских оккупантов, а также склад боеприпасов врага. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Отмечается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла шесть ударов.
- Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага. За сегодня, предварительно, подразделения противовоздушной обороны сбили двенадцать БпЛА «Shahed-136», - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщили в Генштабе ВСУ, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и зенитный ракетный комплекс противника.