ВСУ за сутки поразили 11 районов сосредоточения вооружения, техники и боеприпасов россиян 23.10.2022, 21:23

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Подразделения ПВО Украины сбили, предварительно, 12 беспилотников «Shahed-136».

Вооруженные силы Украины поразили 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники российских оккупантов, а также склад боеприпасов врага. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла шесть ударов.

- Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага. За сегодня, предварительно, подразделения противовоздушной обороны сбили двенадцать БпЛА «Shahed-136», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили в Генштабе ВСУ, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и зенитный ракетный комплекс противника.

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