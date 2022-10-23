Вакарчук вместе с бойцами ВСУ мощно обратился к россиянам с передовой 2 23.10.2022, 21:41

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Лидер «Океана Эльзы» встретился с бойцами 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Легенда украинской рок-музыки и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук встретился с бойцами 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

- Тем нелюдям, что подло бьют своими ракетами по гражданским людям и украинским городам, мы с ребятами из 28 ОМБр имени Рыцарей зимнего похода, можем сказать только одно – вы уже проиграли. Вы ничего не можете противопоставить нашим воинам на поле боя и являетесь банальными, крупнейшими в мире на сегодня террористами. Победа за нами, – написал Вакарчук в соцсетях.

По своему обыкновению, Вакарчук не только пообщался и сфотографировался с бойцами ВСУ, но и спел для них несколько песен ‒ в полевых условиях, подыгрывая себе на акустической гитаре.

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