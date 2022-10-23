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Как белорусам лучше хранить лук, морковь и другие овощи

  • 23.10.2022, 21:47
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Как белорусам лучше хранить лук, морковь и другие овощи

Рекомендации агронома.

На вопросы читателей «АиФ» отвечает опытный дачник, агроном Александр Хоробровец:

- Лук репчатый обычно хранят после подсушивания на грядах (а затем в хорошо проветриваемом сухом помещении), обрезки и сортировки. Для этого используют планчатые ящики, корзины, марлевые мешки. Хорош и старинный способ хранения лука-репки с ботвой, заплетенной в косы, подвешенным в жилом помещении на кухне, что надежно предохраняет его от порчи.

Морковь и петрушку лучше хранить в деревянных ящиках или штабелях, пересыпая песком. Для этого в основание будущего штабеля или в ящики насыпают песок слоем 1-3 см. Затем ряд моркови укладывают так, чтобы корнеплоды не соприкасались друг с другом. Сверху моркови насыпают еще 1-1,5 см песка, затем снова слой моркови и так заполняют ящик до верха.

Свекла, брюква, репа, редька хорошо хранятся навалом в кучах, но в ящиках с песком они сохраняются лучше.

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