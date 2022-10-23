Италия впервые за почти 50 лет неделю не импортировала российский газ
- 23.10.2022, 21:53
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Последний раз такое было в 1974 году.
Италия впервые за почти 50 лет в течение недели не импортировала природный газ из Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные Итальянского института международных политических исследований (ISPI), пишет «Униан».
Отмечается, что такого не было с 1974 года.
- До свидания, Москва. За последние семь дней Италия импортировала ноль кубометров газа от «Газпрома», а значит и из России. Такого не было с 1974 года. Исторический день, - заявил аналитик ISPI Маттео Вилла.