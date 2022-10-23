Тысячи венгров протестовали против правительства Орбана в Будапеште 4 23.10.2022, 22:15

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Многотысячное шествие прошло в годовщину Венгерской революции.

В центре Будапешта в воскресенье, на 66-ю годовщину Венгерской революции, состоялось многотысячное протестное шествие учителей и учеников, которые требуют повышения заработной платы педагогам и борьбы с инфляцией, которая обесценивает доходы населения. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Проходя по мосту через Дунай, протестующие держали плакаты с лозунгами вроде «Орбан, убирайся вон» и «Нет учителей, нет будущего».

Участники протеста заявляли, что правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подвело учителей, потому что выплачивает им мизерную зарплату, тогда как инфляция превысила 20% в сентябре и продолжает расти.

It’s the 66th anniversary of the 1956 revolution in #Hungary and a massive anti-government protest of students and teachers is under way in #Budapest, demanding better wages and educational reform.



And the classic sign reads: “Russians, go home!”



(Photo:HVG) pic.twitter.com/gS8nL9WvWR — Viktória Serdült (@viktoriaserdult) October 23, 2022

- Я здесь... ради моих детей, должны произойти изменения. Эта бешеная инфляция... мы больше не можем экономить, мы просто не можем сводить концы с концами, поскольку цены стремительно растут, - рассказал Reuters участник акции.

По данным организаторов, в Будапеште собрались около 80 тысяч человек, что является едва ли не самой многочисленной антиправительственной акцией протеста за последнее время.

And it turned it to be one of the biggest demonstrations Budapest has seen in a long time. Photo: https://t.co/o1GHYpN8qv https://t.co/OeeltcQbyo pic.twitter.com/QHxDz2D67m — Viktória Serdült (@viktoriaserdult) October 23, 2022

Состоялись она вскоре после того, как Орбан в речи к годовщине Венгерской революции пообещал экономическую стабильность и ограничения на счета за энергоносители для домохозяйств несмотря на экономический кризис в ЕС.

Напомним, педагоги в Венгрии протестуют не первую неделю, требуя повышения заработной платы, решения проблемы нехватки учителей и права на забастовку.

Из-за резкого роста цен на энергоносители правительство Орбана было вынуждено с 1 августа отменить ограничение цен на энергоносители для некоторых потребителей, что было одним из ключевых элементов его социальной политики.

Кроме того, в декабре венгерское правительство планирует изменить бюджет на 2023 год, в котором заложит замедление экономического роста до 1% (вместо 4,1%), а также изменит целевой показатель инфляции (который составлял 5,2%, а сейчас превысил 20%).

Венгерская валюта - форинт - в начале октября упала до рекордно низкого уровня, что заставило центральный банк Венгрии в экстренном порядке повышать процентные ставки.

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