Под Бахмутом украинские бойцы уничтожили две ББМ россиян 23.10.2022, 22:30

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Технику ликвидировали бойцы 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады.

Украинские защитники в Донецкой области сожгли две боевые бронированные машины российской оккупационной армии. Вражеская техника эффектно пылала посреди украинского поля.

Видео работы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады опубликовали в Telegram Центра стратегических коммуникаций ВСУ. Очередные потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

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