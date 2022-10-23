закрыть
23 октября 2022, воскресенье, 22:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Бахмутом украинские бойцы уничтожили две ББМ россиян

  • 23.10.2022, 22:30
  • 1,634
Под Бахмутом украинские бойцы уничтожили две ББМ россиян

Технику ликвидировали бойцы 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады.

Украинские защитники в Донецкой области сожгли две боевые бронированные машины российской оккупационной армии. Вражеская техника эффектно пылала посреди украинского поля.

Видео работы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады опубликовали в Telegram Центра стратегических коммуникаций ВСУ. Очередные потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный