Как в Беларуси мать и отец могут разделить декретный отпуск 1 23.10.2022, 22:37

Об этом рассказали в Минтруда.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, как в Беларуси отец и мать ребенка могут разделить декретный отпуск.

Костевич пояснила, имеет ли право отец уйти в декретный отпуск.

- Имеет право. Этот отпуск может поделиться: первый год мать, второй год это может быть отец. Все это гибко, все это возможно, - сказала Костевич.

Министр труда и соцзащиты обратила внимание на то, что в 2020 году для отцов был введен дополнительный отпуск.

- 14 дней в первые полгода после рождения ребенка. Да, этот отпуск по ТК (Трудовой кодекс. - Ред.) не оплачиваемый. Но мы дали гибкость нанимателю в рамках соцпакета. Если наниматель настроен на развитие этих родительских взаимоотношений, это может быть не 14, а больше дней, - заметила Костевич.

Также, по словам Костевич, дополнительный отпуск может быть частично или полностью оплачиваемый.

- Мы выбрали 300 предприятий, промониторили их и увидели: 10% отцов этих предприятий пошли в этот дополнительный отпуск, при этом наниматели предоставили либо больше дней, либо частично или полностью оплатили, - уточнила Костевич.

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