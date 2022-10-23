Шмыгаль: В украинских подземных хранилищах достаточно газа для отопительного сезона 23.10.2022, 22:52

Речь идет 14,2 миллиардах кубов топлива.

Сейчас в украинских подземных хранилищах газа около 14,2 млрд кубов голубого топлива. Этого достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

- В Украине, несмотря на обстрелы, начался отопительный сезон. В большинстве городов уже началось подключение тепла. Сейчас у нас в газохранилищах около 14,2 млрд кубов газа, и этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму, - отметил глава украинского правительства.

Он напомнил, что обстрелы энергетических объектов Украины российскими войсками продолжаются уже вторую неделю, но врагу не удается вывести нашу энергетическую систему из строя.

- Энергетики работают 24/7. Возможны временные отключения электроэнергии в отдельных областях для ускорения ремонтных работ. Продолжаем экономить электроэнергию, - добавил Шмыгаль.

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