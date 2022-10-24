закрыть
24 октября 2022, понедельник, 2:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Не только командир: что входит в обязанности сержанта ВСУ

  • 24.10.2022, 1:11
Не только командир: что входит в обязанности сержанта ВСУ

В условиях боевых действий в Украине были случаи, когда сержанты командовали ротами.

Современный сержант в Украине – это не только командир. Одной из основных функций и задач сержанта является обучение личного состава. В первую очередь – индивидуальная подготовка.

Об этом «Апострофу» рассказал главный мастер-сержант, главный сержант Вооруженных сил Украины Александр Косинский.

Он подтверждает, что сержант – это, в первую очередь, командир, лидер. То есть лучший из лучших солдат становится сержантом, проходит соответствующее обучение.

- Он не просто учится, он развивает свои лидерские качества, развивает свое мышление, свой кругозор. То есть это очень серьезное должностное лицо. Командир отделения, командир расчета, командир экипажа – это базовые первичные сержантские должности. Но также сержанты занимают должности командиров взводов, - пояснил Косинский.

Он также отметил, что есть сержантские должности командиров взводов.

- Например, в артиллерийских подразделениях, командиров взводов по направлению связи, снабжению и так далее. Командир взвода – это такая должность, которая может быть и офицерской, и сержантской. Дальше у нас развита вертикаль должностей главных сержантов. Это те, кто являлся командирами отделений и так далее. Они становятся главными сержантами взвода, роты, батальона и до главного сержанта Вооруженных сил Украины включительно. Кроме того, у нас создан институт инструкторов – сержантов, обучающих личный состав именно в учебных центрах, в тренировочных центрах. Там также есть несколько уровней инструкторов. Вообще одним из лозунгов реформы сержантского корпуса было: "Сержант должен учить солдата, сержант должен учить сержанта". Одной из главных целей, которых мы хотели достичь, была перегрузка полностью на сержантский состав всей индивидуальной подготовки рядового состава и в учебных центрах и воинских частях. В некоторой степени это удалось, - поделился он.

Он также рассказал о том, что в учебных центрах Украины было очень много квалифицированных сержантов самостоятельно проводивших занятия.

- Почему я говорю «было»? Потому что многие из них ушли на фронт в составе батальонно-тактических, ротно-тактических групп и некоторых боевых бригад. Некоторые остались и они на высоком уровне проводят курсы для тех же сержантов. В основном, все занятия по индивидуальной подготовке возлагались и полагаются на сержантов. Сержанты сами учат стрелять, приводить оружие в боевое состояние, оперировать гранатой, гранатометом, работать с техникой, - пояснил Косинский.

Он также рассказал о том, что в условиях боевых действий были случаи, когда сержанты были вынуждены командовать ротами.

- Таких случаев было много и во время войны, которую мы называем АТО/ООС с 2014 года, и сейчас. Конечно, младший офицерский состав иногда выбывает по причине гибели, ранения, по другим причинам. Сержант должен быть готов взять на себя управление, - рассказал главный сержант ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный