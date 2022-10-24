Не только командир: что входит в обязанности сержанта ВСУ 24.10.2022, 1:11

В условиях боевых действий в Украине были случаи, когда сержанты командовали ротами.

Современный сержант в Украине – это не только командир. Одной из основных функций и задач сержанта является обучение личного состава. В первую очередь – индивидуальная подготовка.

Об этом «Апострофу» рассказал главный мастер-сержант, главный сержант Вооруженных сил Украины Александр Косинский.

Он подтверждает, что сержант – это, в первую очередь, командир, лидер. То есть лучший из лучших солдат становится сержантом, проходит соответствующее обучение.

- Он не просто учится, он развивает свои лидерские качества, развивает свое мышление, свой кругозор. То есть это очень серьезное должностное лицо. Командир отделения, командир расчета, командир экипажа – это базовые первичные сержантские должности. Но также сержанты занимают должности командиров взводов, - пояснил Косинский.

Он также отметил, что есть сержантские должности командиров взводов.

- Например, в артиллерийских подразделениях, командиров взводов по направлению связи, снабжению и так далее. Командир взвода – это такая должность, которая может быть и офицерской, и сержантской. Дальше у нас развита вертикаль должностей главных сержантов. Это те, кто являлся командирами отделений и так далее. Они становятся главными сержантами взвода, роты, батальона и до главного сержанта Вооруженных сил Украины включительно. Кроме того, у нас создан институт инструкторов – сержантов, обучающих личный состав именно в учебных центрах, в тренировочных центрах. Там также есть несколько уровней инструкторов. Вообще одним из лозунгов реформы сержантского корпуса было: "Сержант должен учить солдата, сержант должен учить сержанта". Одной из главных целей, которых мы хотели достичь, была перегрузка полностью на сержантский состав всей индивидуальной подготовки рядового состава и в учебных центрах и воинских частях. В некоторой степени это удалось, - поделился он.

Он также рассказал о том, что в учебных центрах Украины было очень много квалифицированных сержантов самостоятельно проводивших занятия.

- Почему я говорю «было»? Потому что многие из них ушли на фронт в составе батальонно-тактических, ротно-тактических групп и некоторых боевых бригад. Некоторые остались и они на высоком уровне проводят курсы для тех же сержантов. В основном, все занятия по индивидуальной подготовке возлагались и полагаются на сержантов. Сержанты сами учат стрелять, приводить оружие в боевое состояние, оперировать гранатой, гранатометом, работать с техникой, - пояснил Косинский.

Он также рассказал о том, что в условиях боевых действий были случаи, когда сержанты были вынуждены командовать ротами.

- Таких случаев было много и во время войны, которую мы называем АТО/ООС с 2014 года, и сейчас. Конечно, младший офицерский состав иногда выбывает по причине гибели, ранения, по другим причинам. Сержант должен быть готов взять на себя управление, - рассказал главный сержант ВСУ.

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