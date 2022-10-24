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Нидерланды выделят Украине дополнительные 500 миллионов евро на военное оборудование

  • 24.10.2022, 3:20
Нидерланды выделят Украине дополнительные 500 миллионов евро на военное оборудование

В Минобороны Нидерландов отметили тот значительный прогресс, который показывают украинские военные.

Нидерланды выделят Украине дополнительные 500 миллионов евро на военное оборудование в рамках шестого пакета помощи. Его готовят через Европейский фонд мира. Об этом сообщили в Минобороны Нидерландов, пишет «Униан».

- Поставки оружия и боеприпасов оправдывает себя, так же как обучение украинских военных, чтобы они могли оптимально использовать свое оружие. Мы видим, что Украина выигрывает от всего этого прогресс в военной сфере, - заявила глава министерства Кайса Оллонгрен.

По словам министра, украинские военные показывают значительный прогресс. Оллонгрен отметила необходимость продолжать поддержку Сил обороны Украины.

В Минобороны Нидерландов добавили, что военная миссия ЕС сосредотачивается на подготовке украинских военных в Польше и Германии, например, в сфере разминирования или иных специализированных вопросов.

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