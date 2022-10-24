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«Никто не думал, что мы сможем это сделать»

  • 24.10.2022, 4:01
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«Никто не думал, что мы сможем это сделать»

Еврокомиссар заявил об окончательном отделении от газа России.

Европейский Союз успешно добился энергетической независимости от России во время войны в Украине. Об этом сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью французской радиостанции RTL (перевод — ТСН).

- Сегодня мы полностью отделены от российского газа. Никто не думал, что мы сможем это сделать, потому что зависели от России. на 40%. Теперь – всего на 7%, – сказал Тьерри Бретон.

Также еврокомиссар подчеркнул, что Россия больше не является надежным партнером для России, а Европе удалось заменить 155 млрд кубометров газа из других источников. В то же время, стоимость этого газа возросла.

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