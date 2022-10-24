«Никто не думал, что мы сможем это сделать»
- 24.10.2022, 4:01
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Еврокомиссар заявил об окончательном отделении от газа России.
Европейский Союз успешно добился энергетической независимости от России во время войны в Украине. Об этом сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью французской радиостанции RTL (перевод — ТСН).
- Сегодня мы полностью отделены от российского газа. Никто не думал, что мы сможем это сделать, потому что зависели от России. на 40%. Теперь – всего на 7%, – сказал Тьерри Бретон.
Также еврокомиссар подчеркнул, что Россия больше не является надежным партнером для России, а Европе удалось заменить 155 млрд кубометров газа из других источников. В то же время, стоимость этого газа возросла.