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Россияне стягивают на фронт архаические гаубицы Д-1 образца 1943 года

  • 24.10.2022, 5:00
Россияне стягивают на фронт архаические гаубицы Д-1 образца 1943 года

Гаубица Д-1 серийно выпускалась в СССР с 1943 по 1949 год.

Российская армия стягивает на фронт архаические гаубицы Д-1 образца 1943 года, разваливающиеся еще во время перевозки. Соответствующее видео появилось в Сети.

Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что ранее Д-1 можно увидеть либо на монументах, либо на складах длительного хранения.

Милитарный портал добавляет, что для современных боевых действий эта гаубица устарела. Ее место – в военных музеях. Эта пушка серийно выпускалась с 1943 по 1949 год.

Д-1 обладает недостаточной точностью и дальностью для ведения контрбатарейной войны. Дальность огня составляет до 12,4 км.

Ранее гаубицы Д-1 заметили в районе оккупированного Алчевска в Луганской области.

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