Россияне стягивают на фронт архаические гаубицы Д-1 образца 1943 года
- 24.10.2022, 5:00
Гаубица Д-1 серийно выпускалась в СССР с 1943 по 1949 год.
Российская армия стягивает на фронт архаические гаубицы Д-1 образца 1943 года, разваливающиеся еще во время перевозки. Соответствующее видео появилось в Сети.
Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что ранее Д-1 можно увидеть либо на монументах, либо на складах длительного хранения.
Милитарный портал добавляет, что для современных боевых действий эта гаубица устарела. Ее место – в военных музеях. Эта пушка серийно выпускалась с 1943 по 1949 год.
Д-1 обладает недостаточной точностью и дальностью для ведения контрбатарейной войны. Дальность огня составляет до 12,4 км.
Ранее гаубицы Д-1 заметили в районе оккупированного Алчевска в Луганской области.