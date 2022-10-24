Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на должность премьера Британии 6 24.10.2022, 7:36

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Борис Джонсон

Фото: getty images

Премьером Британии может стать бывший министр финансов.

Борис Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера консерваторов и премьер-министра Великобритании.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет участвовать в конкурсе на должность следующего лидера Консервативной партии, а следовательно, и следующего премьер-министра, сообщает BBC.

Джонсон утверждал, что получил поддержку 100 депутатов — минимального количества, необходимого для преодоления порога, чтобы стать членом Консервативной партии – но отказался баллотироваться, сказав, что «это было бы просто неправильно», поскольку «вы не можете управлять эффективно, если у вас нет объединенной партии в парламенте», — сообщает PA.

Его заявление сделано после того, как бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально вступил в гонку за лидерство в Консервативной партии, что явилось его второй попыткой в этом году.

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