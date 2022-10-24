закрыть
24 октября 2022, понедельник, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Спокойствие на белорусском валютном рынке заканчивается

1
  • 24.10.2022, 7:45
  • 10,332
Спокойствие на белорусском валютном рынке заканчивается

Причиной станут два значимых события в мире финансов.

Первый фактор, как пишет myfin.by локальный, но он имеет важное влияние именно на белорусский валютный рынок. Это пик налоговых платежей в Российской Федерации. 25 октября — НДПИ, НДС и акцизы, а 28 октября — налог на прибыль. Именно в эти дни можно ожидать существенного роста курса российского рубля или снижение курса доллара США и евро.

Второй фактор более глобальный и может иметь долгосрочную перспективу – заседание Европейского Центробанка по вопросам монетарной политики в четверг 27 октября. ЕЦБ отстает от основных партнеров в лице ФРС, Банка Англии и иже с ними в темпах повышения процентной ставки.

Текущая ставка ЕЦБ составляет 1,25% (ФРС уже подняла ставку до 3,25% и рынок ждет следующих шагов), все ожидают от регулятора агрессивных действий в обуздании инфляции, которая по данным Евростата в сентябре обновила рекорд в 9,9%. Разбег инфляции по 19 странам еврозоны составляет от минимальных 6,2% во Франции до максимума в 24,1% в Эстонии.

Что-то с этим давно надо делать, но у финансового регулятора Европы руки опускаются при мысли, что без повышения ставки не обойтись. Такой день наступает 27 октября и насколько ставка будет повышена (а это очевидно) – покажет время.

Тем не менее, евро на этом фоне может получить поддержку, вопрос только насколько, потому как уже на следующей неделе, в среду 2 ноября, аналогичную проблему будет решать монетарный комитет ФРС США.

С учетом сказанного, можно ожидать рост курса российского рубля до уровня в RUB/BYN 4,2000 за 100 российских рублей.

Доллар США возможно снизится на белорусском рынке до USD/BYN 2,4600. Евро в начале недели будет минимально снижаться, но к закрытию недели курс может приблизиться к паритету с долларом США на фоне решений ЕЦБ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный