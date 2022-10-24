Спокойствие на белорусском валютном рынке заканчивается 1 24.10.2022, 7:45

10,332

Причиной станут два значимых события в мире финансов.

Первый фактор, как пишет myfin.by локальный, но он имеет важное влияние именно на белорусский валютный рынок. Это пик налоговых платежей в Российской Федерации. 25 октября — НДПИ, НДС и акцизы, а 28 октября — налог на прибыль. Именно в эти дни можно ожидать существенного роста курса российского рубля или снижение курса доллара США и евро.

Второй фактор более глобальный и может иметь долгосрочную перспективу – заседание Европейского Центробанка по вопросам монетарной политики в четверг 27 октября. ЕЦБ отстает от основных партнеров в лице ФРС, Банка Англии и иже с ними в темпах повышения процентной ставки.

Текущая ставка ЕЦБ составляет 1,25% (ФРС уже подняла ставку до 3,25% и рынок ждет следующих шагов), все ожидают от регулятора агрессивных действий в обуздании инфляции, которая по данным Евростата в сентябре обновила рекорд в 9,9%. Разбег инфляции по 19 странам еврозоны составляет от минимальных 6,2% во Франции до максимума в 24,1% в Эстонии.

Что-то с этим давно надо делать, но у финансового регулятора Европы руки опускаются при мысли, что без повышения ставки не обойтись. Такой день наступает 27 октября и насколько ставка будет повышена (а это очевидно) – покажет время.

Тем не менее, евро на этом фоне может получить поддержку, вопрос только насколько, потому как уже на следующей неделе, в среду 2 ноября, аналогичную проблему будет решать монетарный комитет ФРС США.

С учетом сказанного, можно ожидать рост курса российского рубля до уровня в RUB/BYN 4,2000 за 100 российских рублей.

Доллар США возможно снизится на белорусском рынке до USD/BYN 2,4600. Евро в начале недели будет минимально снижаться, но к закрытию недели курс может приблизиться к паритету с долларом США на фоне решений ЕЦБ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».