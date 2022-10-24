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Катастрофа путинской армии

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  • Гарри Каспаров
  • 24.10.2022, 7:49
  • 11,846
Катастрофа путинской армии

Затягивание войны означает полный крах России.

И военный, и экономический, и политический. Трудно сказать, осознаёт ли это Путин. Но мне кажется, что последние действия указывают на то, что он явно пытается подготовить какую-то переговорную позицию.

Он рассчитывает на то, что зимние холода, повышение цен на электроэнергию и в целом усталость от войны изменит общественные настроения на Западе и приведёт к тем политическим изменениям, которые позволят ему перевести войну в режим низкой интенсивности или заморозить конфликт. Это всегда было путинской стратегией — что-то захватить, потом начать переговоры и выйти из ситуации победителем.

Но сегодня понятно, что ситуация выглядит для Путина и его армии катастрофической. Взятие Херсона, освобождение западного берега Днепра Вооруженными силами Украины — вопрос времени. Какие действия предпримет Путин на юге, чтобы попытаться переломить эту ситуацию, трудно сказать.

Но я считаю, что все разговоры об использовании тактического ядерного оружия в сегодняшней ситуации — это разговоры в пользу бедных. Главным адресатом этой страшилки является та часть западного истеблишмента, которая хотела бы договориться с Путиным. Мотивация этих людей понятна. С интересами Украины, России или вообще всего цивилизованного мира она ничего общего не имеет.

Гарри Каспаров, «Фейсбук»

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