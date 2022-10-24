Израиль передал Украине разведданные, необходимые для уничтожения иранских дронов 24.10.2022, 7:56

5,032

иллюстрационное фото AP/Efrem Lukatsky

РФ использует дроны из Ирана для атаки на украинские города.

Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для уничтожения иранских дронов-камикадзе Shahed-136, при помощи которых страна-агрессор Россия атакует украинские города.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«Говоря не для протокола, он заявил, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники», – говорится в статье.

При этом газета не уточнила, о каких именно данных идет речь.

В NYT напомнили, что после использования Кремлем дронов-камикадзе против Киева министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Израилю с просьбой предоставить оружие для противовоздушной обороны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».