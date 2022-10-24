Генштаб Украины рассказал о скрытой мобилизации в Беларуси

Генштаб Украины рассказал о скрытой мобилизации в Беларуси3
- 24.10.2022, 8:05
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Проверка мобилизационных ресурсов продолжается с начала октября.
В Беларуси уже почти месяц продолжается активная проверка мобилизационных ресурсов.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.
По данным украинского Генштаба, проверка мобилизационных ресурсов продолжается с начала октября.
«При местных органах исполнительной власти созданы специальные группы для проверки и уточнения информации о потенциальных призывниках. Идет уточнение рода деятельности мужчин призывного возраста, военно-учетных специальностей и семейного положения», - говорится в сводке.
Тем временем сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Беларуси, включая применение ударных беспилотников иранского производства.