закрыть
24 октября 2022, понедельник, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Генштаб Украины рассказал о скрытой мобилизации в Беларуси

3
  • 24.10.2022, 8:05
  • 3,438
Генштаб Украины рассказал о скрытой мобилизации в Беларуси

Проверка мобилизационных ресурсов продолжается с начала октября.

В Беларуси уже почти месяц продолжается активная проверка мобилизационных ресурсов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

По данным украинского Генштаба, проверка мобилизационных ресурсов продолжается с начала октября.

«При местных органах исполнительной власти созданы специальные группы для проверки и уточнения информации о потенциальных призывниках. Идет уточнение рода деятельности мужчин призывного возраста, военно-учетных специальностей и семейного положения», - говорится в сводке.

Тем временем сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Беларуси, включая применение ударных беспилотников иранского производства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный