Генштаб Украины рассказал о скрытой мобилизации в Беларуси 3 24.10.2022, 8:05

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Проверка мобилизационных ресурсов продолжается с начала октября.

В Беларуси уже почти месяц продолжается активная проверка мобилизационных ресурсов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

По данным украинского Генштаба, проверка мобилизационных ресурсов продолжается с начала октября.

«При местных органах исполнительной власти созданы специальные группы для проверки и уточнения информации о потенциальных призывниках. Идет уточнение рода деятельности мужчин призывного возраста, военно-учетных специальностей и семейного положения», - говорится в сводке.

Тем временем сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Беларуси, включая применение ударных беспилотников иранского производства.

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