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ВСУ уничтожили редкий комплекс радиолокации РФ «Зоопарк-1»

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  • 24.10.2022, 8:19
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ВСУ уничтожили редкий комплекс радиолокации РФ «Зоопарк-1»

Его стоимость — $10-15 миллионов.

В воскресенье, 23 сентября, защитники Украины выполнили 130 огневых заданий против российских оккупантов на Юге. В том числе в Херсонской области была уничтожена радиолокационная станция разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1» – с ее помощью враг корректировал огонь своей артиллерии.

Как сообщило Оперативное командование Юг в «Фейсбук», российские захватчики 6 раз атаковали авиацией позиции защитников Украины и освобожденные в октябре населенные пункты Бериславского района. Минометный огонь враг вел по прибрежной полосе Очаковской громады. Потери в рядах ВСУ не были зафиксированы.

«Получено подтверждение, что так называемая вторая, а точнее, длинная армия мира вновь уменьшилась на 7 солдат», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что обстановка в южнобузской операционной зоне достаточно сложная и динамичная, но контролируется Силами обороны.

«Наши войска удерживают занимаемые позиции и наносят огневое поражение противнику с целью создания условий для последующих наступательных действий», – говорится в сводке.

Справка. «Зоопарк-1» — радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы. Предназначен для разведки позиций огневых средств противника (РСЗО, артиллерийских и миномётных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО и др.), расчёта траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля над беспилотными летательными аппаратами.

РЛС «Зоопарк-1» стоит на вооружении армии РФ с 2008 года. Ориентировочная стоимость – около 10-15 млн долларов.

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