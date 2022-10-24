Фейгин: В резиденцию Лукашенко может прилететь ракета или дрон 9 24.10.2022, 8:26

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Даже если армия Беларуси не будет участвовать в новом походе.

Путин «уламывает» находящегося при власти в Беларуси с 1994 года Александра Лукашенко отправить белорусские войска на войну против Украины. Такое мнение российский юрист, блогер Марк Фейгин выразил в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

«Путин уламывает Лукашенко, чтобы в этом поучаствовать. В этом у меня сомнений нет. Это видно по его противоречивым заявлениям. Один день так, другой – так. Вы же с ним встречались – понимаете, как он себя ведет. Вам он вообще антипутинское интервью дал за несколько дней до... То есть мы понимаем, что это за человек. Он будет до последнего выворачиваться, до последнего избегать непосредственного участия в кампании, в походе на Киев», – сказал юрист.

Фейгин предполагает, что «Путин может решиться на атаку снова на Киевскую область» со стороны Беларуси.

«Вопрос места Лукашенко. Даже если армия Беларуси не будет участвовать в этом походе, это уже с рук не сойдет. Дважды пустить, значит... И Бучей закончилось, и Бородянкой. Позволить еще раз нечто даже отдаленно подобное – ракеты и дроны могут прилететь и в резиденцию Лукашенко, я думаю. С чего бы тогда оставаться в стороне Польше, Литве? Ведь войска направляются именно в Беларусь», – объяснил юрист.

Он считает, что Лукашенко опасается последствий за участие во вторжении в Украину.

«Ему выгоднее сейчас сказать: «У меня иностранные войска, российские. Я пытался. То, что касается белорусских соединений, – они не участвуют». Кого устроит это объяснение? По-моему, никого», – отметил Фейгин.

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