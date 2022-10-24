Что изменится для белорусов в ноябре? 1 24.10.2022, 8:35

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Изменения, которые могут повлиять на толщину наших кошельков.

С 1 ноября чиновники обещают поднять базовую ставку, к размеру которой привязаны зарплаты бюджетников. Однако прибавка будет весьма скромной (особенно с учетом разогнавшейся инфляции). Со следующего месяца также подешевеют некоторые кредиты. А 15 ноября — крайний срок по уплате отдельных налогов, в том числе сбора на первую квартиру. В следующем месяце чиновники также должны пересмотреть размер прожиточного минимума. К нему привязаны минимальные трудовые и социальные пенсии, а также некоторые пособия, которые предоставляются при рождении детей. Журналисты zerkalo.io рассказывают про основные изменения ноября, которые могут повлиять на толщину наших кошельков.

Успеть заплатить налоги

Белорусам нужно успеть до 15 ноября (включительно) заплатить сразу несколько налогов. Среди них — сбор за первую квартиру, который ввели с этого года, транспортный налог, а также земельный сбор.

Чиновники обещают прибавку бюджетникам (но небольшую)

С 1 ноября чиновники обещают поднять базовую ставку — до 212 рублей. К ее размеру привязаны зарплаты работников бюджетных организаций и других организаций, которые получают субсидии и работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

В последний раз базовую ставку повышали с 1 сентября — до 211 рублей. В Минтруда ранее сообщали, на какую именно сумму вырастут зарплаты из-за увеличения базовой ставки: «В ноябре увеличение зарплаты за счет роста базовой ставки в результате составит в среднем около 12 рублей (от 5 до 30 рублей)».

Подешевеют некоторые кредиты

В ноябре банки заметно снизят процентные ставки по некоторым кредитам для физлиц и юрлиц. Это произойдет из-за решения Нацбанка, который пересмотрел расчетные величины стандартного риска (РВСР). Если упростить, то это процентный потолок по банковским кредитам.

С ноября РВСР для физлиц упадут до 18,84% (сейчас — 22,01%), а для юрлиц — до 17,39% (сейчас — 20,21%%). На этот потолок должны ориентироваться банки, когда выставляют процентные ставки по кредитам, их нельзя превышать.

К РВСР привязаны процентные ставки по некоторым кредитам на недвижимость и автомобили на общих условиях. При росте этого показателя банки должны изменить процентные ставки по таким кредитам в сторону увеличения.

Мобильные операторы введут изменения по некоторым услугам

Компания А1 с 1 ноября снизит стоимость доступа в интернет для абонентов тарифных планов «Социальный», «Пенсионный» и «Победа». Плата за 1 МБ интернет-трафика со следующего составит 0,01 рубля с НДС. Сейчас стоимость — 0,1577 рубля для тарифных планов «Социальный», «Пенсионный» и 0,0525 рубля для плана «Победа». «При этом тарификация на данных тарифах осуществляется по 1 Кб», — утоняет мобильный оператор.

Мобильный оператор life:) объявил, что в ноябре перестанет оказывать услугу по веб-защите для новых клиентов. Для всех абонентов веб-защита будет закрыта 30 ноября.

Узнаем, повысят ли пенсии и пособия

С 1 ноября власти должны пересмотреть размер прожиточного минимума. К нему привязаны размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, а также некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Если бюджет прожиточного минимума повысят, то вырастут, соответственно, также эти пенсии и пособия.

Ближе к концу октября чиновники должны озвучить, изменятся ли с ноября эти выплаты. К примеру, социальная пенсия по возрасту сейчас составляет 164,25 рубля, а минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) — 82,13 рубля.

Отменят скидки на поездки в электричках для пенсионеров

С 1 ноября для пенсионеров перестанет действовать 50-процентная скидка на поездки в поездах региональных линий эконом-класса. Льгота будет действовать до конца следующего месяца. Ее вводили с 1 мая — на время сезонных сельскохозяйственных работ.

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