В Беларусь прибывают российские «мобики»3
- 24.10.2022, 8:52
- 3,000
На это указывает внешний вид прибывающих солдат из РФ.
РБК-Украина сообщает, что в Беларусь прибывают мобилизованные из РФ.
«Внешний вид военных, разномастная форма (в том числе с неуставными «гражданскими» элементами одежды) указывает на то, что в РБ по-прежнему продолжают прибывать мобилизованные граждане РФ («мобики»), а не регулярные части ВС РФ», — говорится в сообщении.
Напомним, Лукашенко заявил о создании совместной с РФ региональной группировки войск. В Беларуси также идет скрытая мобилизация.