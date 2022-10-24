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В Беларусь прибывают российские «мобики»

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  • 24.10.2022, 8:52
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В Беларусь прибывают российские «мобики»

На это указывает внешний вид прибывающих солдат из РФ.

РБК-Украина сообщает, что в Беларусь прибывают мобилизованные из РФ.

«Внешний вид военных, разномастная форма (в том числе с неуставными «гражданскими» элементами одежды) указывает на то, что в РБ по-прежнему продолжают прибывать мобилизованные граждане РФ («мобики»), а не регулярные части ВС РФ», — говорится в сообщении.

Напомним, Лукашенко заявил о создании совместной с РФ региональной группировки войск. В Беларуси также идет скрытая мобилизация.

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