США, Франция и Британия выступили с совместным заявлением после звонков Шойгу 16 24.10.2022, 9:15

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Сергея Шойгу

Заявления главы Минобороны РФ названы «ложными инсинуациями».

После телефонных звонков министра обороны РФ Сергея Шойгу коллегам из ряда стран, в которых тот предупреждал о том, что Украина якобы готовится взорвать «грязную бомбу», Великобритания, США и Франция выпустили совместное заявление.

В заявлении, которое опубликовано на сайте американского Госдепа правительства США, Франции и Великобритании подчеркнули, что намерены продолжать неуклонную поддержку Украины и отвергли любые предлоги для эскалации военных действий со стороны России.

«Наши страны четко дали понять, что мы отвергаем явно ложные инсинуации России о том, что Украина готовится применить „грязную бомбу“ на своей территории», — говорится в заявлении.

23 октября Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

Он также обсудил Украину с министром обороны США Ллойдом Остином, однако подробности разговора не уточняются.

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