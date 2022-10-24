Белорусские командиры заставляют срочников незаконно пересекать украинскую границу 21 24.10.2022, 9:28

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Также у солдат забирают телефоны.

Власти уверяют, что никакой мобилизации не проводят, но массово проверяют военнообязанных, резервистов вызывают на сборы, а на днях начнется отправка парней на срочную службу. Из-за недоверия к властям, мобилизации в соседней России, войны в Украине и прибытия в Беларусь российских военных «все в напряженном состоянии». «Белсат» поговорил с белорусами, которые столкнулись с армейской системой.

Разговоры о возможности мобилизации в Беларуси начались после призыва резервистов в России. Александр Лукашенко дважды публично заявил, что в нашей стране ее проводить не собираются, однако поручил проверить всех военнообязанных «без насилия и шума».

Одновременно Министерство обороны Беларуси отчиталось об укреплении охраны государственной границы, не уточнив, на границе с какими странами принимаются эти меры. Военные аналитики считают, что речь идет как раз о границе с Украиной. Поэтому существует угроза, что резервистов или солдат срочной службы пришлют именно туда.

«Забрали на сборы для переподготовки»

Родственник одной из собеседниц проходит срочную службу в Витебске, он десантник.

«Были месяц на границе с Украиной: с конца февраля до конца марта. Рассказывал, что ходили в лес на территорию Украины за дровами, такие указания давали командиры. Теперь их снова присылают с части на границу. Телефоны забирают, – говорит девушка и добавляет: – У нас в городе все в напряженном состоянии».

Жителя одного из райцентров, который работает в банке, сегодня забирают на сборы для переподготовки, рассказала его знакомая.

«Служил в спецназе в Марьиной Горке. В военкомат не ходил, по телефону сказали сразу прибыть на сборы для переподготовки: мол, как и в прошлом году. В прошлом году тоже ездил на две недели, и теперь едет со спокойной душой. Телефоны в прошлый раз у них забирали, не знаю, как теперь будет», – сказала женщина.

Жительница одного из областных городов рассказала, что ее мужа забрали на сборы 11 октября, пообещали, что на 25 дней.

«Он водитель. Сказали, что на 25 дней, но, если что какое, сборы будут продлены. Он не слишком далеко от дома, примерно 100 километров. Из необычного –запретили пользоваться телефонами. А так это уже вторые сборы, первые были семь лет назад», – вспоминает женщина.

«Впервые позвонили из военкомата»

Правда, как говорят белорусы, иногда от сборов можно отбрехаться. В военкоматах, бывает, спрашивают, есть ли желание поучаствовать, и если рассказать о каких-то обстоятельствах, отдают военный билет и отпускают.

«Присылали повестки прямо на работу. Пришел. Спросили, хочу ли. Я ответил, что нет, назвал обстоятельства семейные. Тетенька оказалась исключительно вежливая и сказала, что, скорее всего, пойду в резерв, но в начале октября сказали явиться в военкомат с вещами. В тот день нас собрали в актовом зале. Люди были разных профессий, возраст 35-52 года. Насобирали почти автобус, завезли в Мачулищи, пришел человек, забрал 14 человек. Говорил, надо соответствующих профессий. Далее просидели часа три и поехали домой. Сказали: в резерв, и дали мобилизационное предписание», – рассказал читатель сайта.

Кажется, самый легкий вариант избежать сборов – эмиграция. По крайней мере, так считает женщина, родственник которой сейчас за границей.

«Моему родственнику, который живет сейчас в Польше, звонили из военкомата из Минска. Он ответил, что в роуминге и положил трубку. Раньше такого не было, это впервые. И все, пока тишина», – сказала читательница.

Повестки в его адрес по минской прописке не приходили.Б

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