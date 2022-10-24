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Что вообще происходит с так называемыми «Космическими Силами» РФ?

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  • Алексей Рощин
  • 24.10.2022, 9:33
  • 6,070
Что вообще происходит с так называемыми «Космическими Силами» РФ?

Ведь именно ими командовал Суровикин

Черт, а теперь уже и в Иркутске на жилой дом самолет упал?? Да вы что там, совсем клоуны?

«Военный самолет категории Су упал на двухэтажный дом в Иркутске, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. «По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ. Выехал на место. Все подразделения уже здесь», — говорится в сообщении губернатора».

И опять - военный. Правда, пишут, что на этот раз пилоты катапультироваться не успели - погибли оба. Что вообще происходит с так называемыми «Космическими Силами»? Это ведь как раз ими командовал Суровикин до своего назначения?

И ведь как он грохнулся! Почти отвесно.

Шизануться. Главная версия, как я понял - пилотов просто задушило: в их кислородные маски перестал подаваться кислород. И они задохнулись, как будто впрямь летели в космосе, а не над самой землей…

Алексей Рощин, kasparov.ru

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