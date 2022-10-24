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Иван Вырыпаев: Авторские отчисления буду отправлять или в ВСУ, или в полк Калиновского

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  • 24.10.2022, 9:45
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Иван Вырыпаев: Авторские отчисления буду отправлять или в ВСУ, или в полк Калиновского
Иван Вырыпаев

Известный режиссер предупредил российские театры.

Известный режиссер театра и кино Иван Вырапаев высказался о возможном возобновлении спектаклей по его пьесам в российских театрах. Драматург заявил, что авторские отчисления от них пойдут либо на ВСУ, либо в полк Калиновского:

— До меня дошли слухи (но они вроде бы имеют под собой какую-то реальность) что МХТ им. Чехова и Театр Наций хотят возобновить спектакли по моим пьесам «Пьяные» и «Иранская конференция».

Возможно, это только слухи и ничего подобного в реальности не предполагается. Но я на всякий случай предупреждаю эти театры - не вздумайте этого делать. Потому что, если раньше, я обещал что авторские отчисления (должен пояснить, что я не могу запретить играть эти спектакли, но мне положены авторские отчисления), я хотел отдавать на поддержку Украины, но не на военные цели.

Этого не случилось, поскольку все театры сразу же отказались от моих пьес - чему я очень рад. А украинцам мы и так помогаем, слава богу без ваших русских проклятых денег (они нам не нужны не копейки), но теперь, если вы только посмеете играть эти пьесы в своих театрах, то авторские, которые вы вынуждены будете мне заплатить я буду переводить или в ВСУ или в полк Калиновского.

И буду публично благодарить руководство театров называя фамилии директоров. Послушайте, все что мне нужно от российского министерство культуры и от российской власти это одно - идите на х…й

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