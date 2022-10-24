ВСУ уничтожили три «Града» россиян в Запорожской области 24.10.2022, 10:16

Это произошло недалеко от блокпоста россиян в Васильевке.

Украинские военные уничтожили три российские реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Произошло это в оккупированной Михайловке Запорожской области.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

- Подтверждено уничтожение трех реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», а также эвакуацию около 70 раненых военнослужащих противника, - рассказал он.

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