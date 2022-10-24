ВСУ уничтожили три «Града» россиян в Запорожской области
- 24.10.2022, 10:16
Это произошло недалеко от блокпоста россиян в Васильевке.
Украинские военные уничтожили три российские реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Произошло это в оккупированной Михайловке Запорожской области.
Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.
- Подтверждено уничтожение трех реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», а также эвакуацию около 70 раненых военнослужащих противника, - рассказал он.