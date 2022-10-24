«Некоторые уверены, что деньги в сейфе – мои» 2 24.10.2022, 10:25

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Как сотрудница банка имея восемь лет стажа получает меньше $440.

Девушка, которая работает в одном из банков, рассказала Intex-press, сколько зарабатывает, какую сумму тратит на продукты и «красоту», сколько откладывает и на что уходит «заначка».

Банковского стажа у меня около 8 лет. За это время я успела сменить два банка. На банковского специалиста я не училась специально – меня обучали на месте, в головном отделении. Стажировка около недели, далее садишься на кассу под наблюдением старшего.

Поначалу работа на кассе затягивает: форма, наличие галстука. И ты вот такая важная сидишь и красивые купюры перебираешь. Но выгорание приходит быстро. Меня хватило на 3 года кассы, затем стала специалистом в рознице (без кассы). Много раз срывалась и думала, что нужно менять работу. Но понимала, что банковскую работу знаю хорошо, а вот другое что-то…

На данный момент моя заработная плата составляет чуть больше 1100 рублей.

За квартиру и коммуналку платит парень

Я снимаю квартиру со своим парнем. Аренду и квартплату (примерно 120 рублей в месяц) платит он.

Оба работаем, дома бываем только после работы и в выходные. Мы много стираем, часто пылесосим (у нас два кота), и я не умею экономно мыть посуду и расходовать воду.

Из своей зарплаты около 130 рублей каждый месяц я плачу за домашний интернет, пополняю наши мобильные и покупаю проездной.

Мы уже достаточно долго живем вместе, жалко, конечно, каждый месяц платить за аренду квартиры, но что поделаешь – приобрести собственное жилье пока нет возможности.

Магазин выбираю поближе к дому

Холодильник мы с парнем заполняем вместе. На продукты в месяц в среднем лично я трачу более 450 рублей. Иду с работы и могу купить в магазине сразу на 50 рублей: батон, молоко, курицу, овощи, фрукты, сок.

Отправляясь за покупками, я не выбираю торговые заведения, где можно что-то купить на акции. С работы обычно еду уставшая, поэтому захожу в тот магазин, что ближе к дому.

Мы очень любим кофе. Кофе и чай покупаю я. Мне нравится самой выбирать эти напитки. Также я любитель «кофеманить» и на работе. Рядом с офисом есть кафе, и на этот напиток с булочкой у меня в месяц уходит примерно рублей 50.

Также я не могу обойтись без сладкого дома. Всегда что-то должно быть. На эклеры, батончики, вафли и конфеты я трачу 70 рублей.

На работе – дресс-код

Одежу я покупаю часто. Что есть, то есть. Бывает, зайду в какой-то магазин, хоть что-то, но куплю. И хотя на работе дресс-код, на обновки в месяц я трачу примерно 150 рублей.

Обязательные расходы – маникюр и наращивание ресниц. Делаю у одного мастера. В комплекте выходит 80 рублей. А вот что касается косметики, то я не крашусь. У меня в косметичке есть только гигиеническая помада.

Еще одна статья расходов – покупка моющих, гелей для душа, губок для посуды. Это покупаю я. И на это уходит около 30 рублей в месяц.

Удается отложить, но заначка быстро тратится

Наверное, мне на все хватает. Учитывая, что большую часть расходов на себя берет парень. Удается даже отложить каждый месяц рублей 250. Но «заначка» быстро тратится: пойду с подругами в ресторан – за два раза отложенную сумму спускаю.

Если говорить в целом, свою работу я люблю. Но на кассу не вернусь. Там выматывают клиенты – ты устаешь, теряешь концентрацию, что может привести к недостаче. Пару раз и я «влетала». Это риски.

Однажды в конце тяжелого дня я недосчиталась 100 белорусских рублей. Я заплакала. Это увидела клиентка, спросила, почему я плачу. А услышав про недостачу, сказала: «У вас же сейф стоит, возьмите оттуда». Я ничего не стала комментировать, но поняла одно: некоторые клиенты уверены, что этот сейф – мой, что деньги в нем – мои, и я могу их оттуда взять.

Пока же я работаю специалистом, меня все устраивает.

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