Глава ГУР рассказал, когда ВСУ освободят Херсон 24.10.2022, 10:30

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Кирилл Буданов

Также Буданов назвал возможные сценарии развития событий на Каховской ГЭС.

ВСУ могут деоккупировать Херсон от оккупантов до конца 2022 года. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Украинской правде.

По его словам, россияне действительно «эвакуируют» из Херсона Промсвязьбанк, другие финансовые структуры, которые сами туда завезли.

Вместе с тем, во многих аспектах производится более информационная операция и манипуляция. Так, оккупанты вывозят наличные, серверы, так называемую оккупационную власть, переводят всех неходячих и тяжело раненых, стараются как можно быстрее выписывать из больниц тех, кто может ходить.

«То есть создают иллюзию того, что все пропало. А вместе с тем они, наоборот, заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне», - рассказал Буданов.

Он отметил, что россияне понимают, что, если ВСУ возьмут хотя бы контроль над каховской дамбой, которая сейчас является единственной полноценно функционирующей транспортной артерией, им нужно будет принимать быстро решения: либо очень-очень быстро покидать город и выходить, либо они рискуют оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались украинские защитники в Мариуполе.

«И вот, понимая это все, они готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти. Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне», - заявил глава ГУР.

Буданов подтвердил, что дамба заминирована частично.

«Просто есть другие аспекты. Первое: зачем это делать - что они потеряют и что получат? И второе: можно частично взорвать дамбу, а можно полностью. Так вот, чтобы взорвать ее полностью, такие работы не проведены. Минирование проведено частично для частичного разрушения, если потребуется», - отметил он.

По словам Буданова, для того, чтобы разрушить конструкцию такого уровня, нужны десятки тонн правильно расположенной взрывчатки.

Как рассказал глава ГУР, в случае полного разрушения дамбы левобережье Херсонской области будет полностью затоплено. Россияне потеряют даже теоретически возможность подачи воды в Северокрымский канал, Крым.

Они также уничтожат возможность существования Запорожской АЭС, потому что этот объект неразрывно с ней связан. Оккупанты также усложнят продвижение ВСУ на определенный промежуток времени - около двух недель. При этом сами военные РФ будут вынуждены отступить прямо в Крым.

При частичном разрушении дамбы враг выведет из строя шлюзовую часть, машинные залы и сделает дамбу непригодной к использованию по назначению. При этом сохранится Северокрымский канал, частично будет разлив воды. Также усложнится продвижение ВСУ.

Ранее в ГУР сообщили, что РФ спланировала подрыв Каховской ГЭС с весны

Буданов считает, что война с РФ должна закончиться к лету следующего года, а после этого Россию ждут значительные изменения.

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