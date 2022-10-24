Белорусский врач рассказала, в чем причина повышенного давления и как привести его в норму 1 24.10.2022, 10:32

4,004

Простые привычки помогут привести в норму показатели в организме.

Врач профилактической медицины Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района Минска Александра Жуковская рассказала, какие факторы влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии,

По словам медика, на развитие таких отклонений в организме влияют неуправляемые и управляемые причины. Среди неуправляемых, на которые человек не может влиять: возраст, пол, генетические особенности.

А вот на управляемые факторы влияет поведение человека, на них можно влиять, но чаще при помощи врачей: невролога, эндокринолога, кардиолога, психолога и психотерапевта.

- Прозвучит банально, но в подавляющем большинстве случаев сердечно-сосудистые заболевания, особенно в молодом возрасте, - целиком и полностью дело рук самого человека, это то, что он самостоятельно сотворил со своим телом, и в результате это привело к такой грозной патологии. ССЗ все чаще называют болезнями образа жизни, - пояснила Александра Жуковская.

Стрессы, отсутствие регулярной физической активности, избыточная масса тела - чаще всего эти факторы риска влияют на развитие артериальной гипертензии. Влияют на повышение давление и другие вредные привычки: большие объемы употребления соли, алкоголь, курение, повышенный холестерин в крови.

Если исключить хотя бы несколько факторов, по мнению медиков, это способствует терапевтическому эффекту на организм. В лучшую сторону поменяются артериальное давление и показатели крови.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».