Белорусский врач рассказала, в чем причина повышенного давления и как привести его в норму

Белорусский врач рассказала, в чем причина повышенного давления и как привести его в норму1
- 24.10.2022, 10:32
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Простые привычки помогут привести в норму показатели в организме.
Врач профилактической медицины Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района Минска Александра Жуковская рассказала, какие факторы влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии,
По словам медика, на развитие таких отклонений в организме влияют неуправляемые и управляемые причины. Среди неуправляемых, на которые человек не может влиять: возраст, пол, генетические особенности.
А вот на управляемые факторы влияет поведение человека, на них можно влиять, но чаще при помощи врачей: невролога, эндокринолога, кардиолога, психолога и психотерапевта.
- Прозвучит банально, но в подавляющем большинстве случаев сердечно-сосудистые заболевания, особенно в молодом возрасте, - целиком и полностью дело рук самого человека, это то, что он самостоятельно сотворил со своим телом, и в результате это привело к такой грозной патологии. ССЗ все чаще называют болезнями образа жизни, - пояснила Александра Жуковская.
Стрессы, отсутствие регулярной физической активности, избыточная масса тела - чаще всего эти факторы риска влияют на развитие артериальной гипертензии. Влияют на повышение давление и другие вредные привычки: большие объемы употребления соли, алкоголь, курение, повышенный холестерин в крови.
Если исключить хотя бы несколько факторов, по мнению медиков, это способствует терапевтическому эффекту на организм. В лучшую сторону поменяются артериальное давление и показатели крови.