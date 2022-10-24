Карбалевич: Полк Калиновского становится новым центром белорусской демократии 2 24.10.2022, 10:36

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Валерий Карбалевич

Лукашенко в панике.

Полк Калиновского превращается не просто в политический субъект. Он претендует на то, чтобы стать новым центром белорусской демократии. Об этом для «Свободных новостей» пишет политолог Валерий Карбалевич.

Политические амбиции

Светлана Тихановская предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому заключить союз. Киев на это ничего не ответил.

В то же время депутаты украинской Верховной Рады высказывают намерения признать Полк Калиновского полномочным представителем белорусского демократического сообщества, противопоставив его команде Тихановской. Уже сделаны практические шаги в этом направлении. Произошла встреча депутатов с представителями Полка Калиновского. После нее заместитель командира «калиновцев» Вадим Кабанчук заявил в интервью «Радые Свабода» о политических амбициях своего подразделения и о неполном доверии к кабинету Тихановской. Он даже обрисовал контуры политической программы:

«Мы нацелены на изменение ситуации в Беларуси. А чтобы нас не обвинили в желании создать какую-то хунту после свержения режима Лукашенко в Беларуси, мы объявим о проведении свободных выборов. Если Полк Калиновского будет главным действующим лицом, то мы объявим свободные выборы. В них смогут принять участие все желающие, включая демократические силы».

Чуть позже представители полка Калиновского встретились с руководством литовского Сейма.

Таким образом, Полк Калиновского превращается не просто в политический субъект. Он претендует на то, чтобы стать новым центром белорусской демократии. Здесь сошлось сразу несколько факторов.

Уже много говорилось, что в среде оппозиционной политизированной публики стали доминировать радикальные настроения, ориентированные на силовой сценарий смены власти в Беларуси. Команда Тихановской среагировала на это, в Объединенный переходный кабинет вошли два бывших силовика. Но если ставка делается на силу, то, естественно, на первый план выходят структуры, способные хотя бы теоретически реализовать такой сценарий. С началом войны такие структуры появились в виде вооруженных подразделений белорусских добровольцев в украинской армии.

Другой момент. Одно из основных претензий в адрес Светланы Тихановской состоит в том, что, дескать, надо действовать, а не только говорить, выступать с заявлениями. Так вот на этом фоне выгодным контрастом стали как раз действия белорусских добровольцев в Украине. Они воюют на фронте (погибло около 10 человек), и обещают после победы освободить Беларусь.

Большой резонанс получила озвученная ими идея «освободительного похода» Полка Калиновского в Беларусь после победы над Россией в Украине.

Все это создало популярность данным формированиям. Значительное медийное внимание придало этим структурам вес в демократической среде. Плюс их поддерживает часть украинского политического класса. Вполне естественно, что они пытаются конвертировать его в политические амбиции.

Страхи властей

Своеобразно повышению политического веса Полка Калиновского способствуют белорусские власти, объявляя этих добровольцев своими главными врагами. Александр Лукашенко в ходе публичных выступлений регулярно упоминает о бойцах белорусских вооруженных формирований в Украине. А давно замечено, что если он о чем-то часто говорит, то эта тема его очень волнует. И он воспринимает всерьез угрозу, исходящую от этих подразделений.

С подачи Лукашенко эту информационную кампанию подхватили, развили и довели до логического конца руководители силовых структур. Так, председатель КГБ Иван Тертель во время выступления на Минском тракторном заводе 17 октября рассказал, что силовики обеспокоены созданием белорусских вооруженных формирований на территории сопредельных стран, прежде всего, Украины. И эти формирования активно готовятся «к решающей фазе».

Заявление Тертеля подтверждает, что власти очень серьезно относятся к этой угрозе. Показательно, что они видят опасность, предполагая два сценария: поражение российских войск в войне и легкое продвижение белорусских добровольцев из Украины на территорию Беларуси. Обе угрозы власти считают реальными. Последнее особенно впечатляет. «Группировка в составе от 100 до 300 боевиков, … нанося потери нашим правоохранителям, они будут продвигаться на Минск».

А как же армия, территориальная оборона, народное ополчение, КГБ, МВД, восемь структур с правом оперативно-розыскной деятельности, сотрудники МЧС, которым якобы выдали оружие, лесники, охотники и рыбаки, которые тоже мобилизованы на защиту режима? Неужели все разбегутся при виде 100 боевиков?

Так выражены подсознательные страхи, поселившиеся в головах политического руководства в 2020 году.

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