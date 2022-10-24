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Украинские воины уничтожили передовой отряд российских оккупантов

  • 24.10.2022, 10:42
  • 3,544
Украинские воины уничтожили передовой отряд российских оккупантов

Видеофакт.

Бойцы 71-ой отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины захватили позицию российских оккупантов, уничтожив многих из них прямо в окопах.

Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщила служба связей с общественностью командования ВСУ, обнародовав подтверждающий ролик.

Монтированное видео снято украинскими воинами, обыскивающими трупы интервентов на отбитом у врага опорном пункте. У одного нашли презервативы. У другого – бальзам «Звездочка»…

«Егерские подразделения ДШВ продвигаются вперед и уничтожают противника», — при этом, к сожалению, в комментарии не указано, где именно воюет 71-ая бригада.

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