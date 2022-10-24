Борислав Береза: Есть несколько интересных форматов ответа Украины на угрозу Лукашенко 24.10.2022, 10:53

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Борислав Береза

Среди них — превентивный удар.

Сооснователь и бывший глава информационного отделения партии «Правый сектор», экс-депутат Верховной Рады Украины и член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза рассказал сайту Charter97.org, как может быть использована объединенная группировка российско-белорусских войск, а также о возможной стратегии украинских властей относительно Беларуси.

— Зачем Путин объявил так называемое военное положение во временно оккупированных областях Украины?

— На самом деле — это попытка частично перенести ответственность на местные власти и замаскировать то, что происходит. Путин не может объявить военное положение в РФ, потому что тогда должны быть прописаны определенные вещи, в рамках которых он должен объявить войну Украине. Но этого он сделать не может, потому что это будет удар по его эго, признание того, что так называемая военная спецоперация — это афера, которая пошла не по плану. А самое главное — война подразумевает какие-то активные наступательные действия. А чем наступать Путину сейчас? Его армия перемолота в Украине ВСУ, его передовая техника либо захвачена украинскими военными, либо уничтожена, его ВПК находится в плачевном состоянии в результате санкций и не может быстро восполнить арсенал всего необходимого. Остается формат использования ядерного оружия и использование миллионов пехотинцев, которыми он собирается заваливать украинскую армию. Но это не вариант, поэтому объявлять войну Путин не будет.

Кроме того, надо обратить внимание на то, что он сделал интересный финт ушами. Объявленная частичная мобилизация остается на местах, но только раньше это была «путинская мобилизация», а теперь это будет мобилизация на уровне губернаторов, потому что власть передана им. Губернаторы берут на себя весь негатив. Поэтому мы сейчас наблюдаем гибридную форму попытки снятия всего негатива с Путина и раскидывания на разные персоналии, например — на Суровикина за военные ошибки, на Медведева — за проблемы внутри страны, на Лаврова — за внешние проблемы, а на губернаторов будет перекинут негатив за мобилизацию и ухудшение жизни россиян. Поэтому то, что мы видим, ничто иное как схема попытки ухода от ответственности, возможность перенести весь негатив за все происходящее на кого угодно, но снять его с Путина.

— Как может быть использована формирующаяся объединенная группировка войск РФ и Беларуси?

— Она используется для того, чтобы держать определенные части украинской армии на границе с Беларусью и не дать возможности перекинуть их как резерв на Донбасс для ускорения контрнаступления ВСУ. Кроме того, могут быть произведены некоторые нелепые телодвижения с попыткой захватить пару сел в Черниговской области, которые закончатся разгромом и большим количеством трупов с белорусской стороны.

Также можно говорить, что часть белорусов переоденут в русскую форму для того, чтобы снять ответственность с Лукашенко. Но это не поможет. Дело в том, что на тех направлениях находится достаточно серьезная группировка, подходы заминированы. Уже не февраль, сейчас совершенно другая ситуация.

Давайте говорить также откровенно: белорусы не мотивированы воевать против украинцев, они не имперские шовинисты, у них нет принципа «можем повторить». У белорусов остался старый принцип «лишь бы не было войны», желания воевать у большинства нет. Есть какие-то маргиналы или мерзавцы, которым все равно, кого убивать: белорусов, украинцев, россиян, китайцев или поляков. Это мерзавцы, но они единичны.

Также нельзя и забывать, что использование армии Лукашенко приведет к ухудшению ситуации с его положением в самой Беларуси. Для него самое главное — удержаться у власти. Попытка запустить военную операцию или войну, любой вариант, приведет к тому, что в белорусские семьи массово пойдут похоронки, а это может подорвать общественный договор, который существует в Беларуси между властью и народом. Это точно приведет к отстранению Лукашенко, вполне возможно — насильственным методом, от власти.

— Могут ли прибывшие в Беларусь российские военные использованы для давления на Лукашенко?

— Использованы могут быть, но результат останется тем же. Единственное, что Путин может попытаться — сам отстранить Лукашенко от власти и назначить вместо него какую-то марионетку. Такая форма тоже возможна, но любая марионетка, пришедшая во власть вместо Лукашенко, будет осознавать свои перспективы. Также это будет нелегитимная история.

Есть несколько интересных форматов ответа Украины на угрозу Лукашенко. Если мы будем видеть, что собирается ударный кулак, то никто не запрещает нанести превентивный удар по этой группировке. Опять же говорю, сейчас не февраль этого года, сейчас октябрь.

В ноябре мы тоже можем нанести превентивный удар — артиллерия у нас есть, «Хаймарсов» у нас достаточно, возможность массового уничтожения группы войск, которая будет пытаться вторгнуться на территорию Украины, у нас тоже есть.

Кроме того, никто не должен забывать, что польские власти могут предоставить Украине возможность расположить какую-то часть контингента со стороны Польши. А это уже будет тогда для Беларуси несколько другая история. Возможно, именно это запустит процесс смены власти в Беларуси, если нападение белорусских войск произойдет.

— Украина сегодня переосмысливает свои отношения с Беларусью. Начались контакты с полком Калиновского. Как вы считаете, какой должна быть стратегия украинских властей, если говорить о Беларуси?

— В первую очередь — надо прекратить коммуникацию с белорусской властью. Должно усилиться взаимодействие с лидерами общественного мнения и силовыми структурами, которые готовы менять власть в Беларуси, Украина должна оказывать им всякую поддержку в этом.

Смена власти в Беларуси может произойти только при активном участии самого белорусского народа. Есть такая поговорка: «Нельзя хотеть быть царем больше, чем сам царь». Нельзя хотеть быть свободным белорусом больше, чем сами белорусы. Только белорусы могут инициировать смену власти, только белорусы могут запустить все эти процессы и только белорусы обязаны сами себе выбрать новую власть. Никто не имеет права им навязывать или кого-либо ставить, ни россияне, ни кто-либо другой. Поэтому белорусы могут инициировать смену власти, а Украина должна это поддержать. Но продолжения отношений с режимом Лукашенко не может быть ни на каком уровне.

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