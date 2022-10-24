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Белоруска ремонтировала крышу и нашла 100-летнюю «капсулу времени»

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  • 24.10.2022, 10:55
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Белоруска ремонтировала крышу и нашла 100-летнюю «капсулу времени»

Обнаруженный «артефакт» пришлось отдать.

Во время ремонта старых домов и квартир можно найти много интересного. Вот новая, довольно захватывающая история: жительница Бреста купила старый дом, требовавший вложений, пишет onliner.by. Стартовать новая собственница решила с переделки кровли. Но когда крышу начали разбирать, обнаружилось то, из-за чего пришлось вызывать милицию.

Сняв старые доски, хозяйка увидела… старинный пистолет (или, говоря официальным языком, предмет, похожий на пистолет). О своей находке женщина сообщила сотрудникам Ленинского РОВД. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа со специалистом Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

Обнаруженный «артефакт» изъяли и отправили на судебную баллистическую экспертизу. Как выяснилось, на чердаке хранился 9-миллиметровый пистолет Люгера (он же Парабеллум) образца 1908 года, «который пригоден для стрельбы и является нарезным огнестрельным оружием».

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