Бывшего пресс-секретаря А1 Николая Бределева приговорили к 4 годам колонии 1 24.10.2022, 11:12

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Николай Бределев

Два месяца судья Ананич рассматривала дело в закрытом режиме.

В Минском городском суде 24 октября к четырем годам колонии в условиях общего режима осудили 35-летнего руководителя управления связей с общественностью компании A1 Николая Бределева, сообщает «Весна».

Он обвинялся по ч. 2 ст. 424 УК («злоупотребление властью или служебными полномочиями») и ст. 361-2 УК («финансирование деятельности экстремистского формирования»). Два месяца судья Елена Ананич рассматривала дело в закрытом режиме, поэтому подробности процесса неизвестны.

За решеткой Николая удерживают уже почти 11 месяцев. Известно, что силовики его избивали. После задержания на провластных каналах появилось «покаянное видео», на котором он говорил, что якобы передавал третьим лицам информацию, связанную с его профессиональной деятельностью. Но в компании затем заявили, что Николай не имел доступа к данным клиентов.

Поддержать Николая: СИЗО-1, 220030, Минск, Володарского, 2, Николай Олегович Бределев.

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