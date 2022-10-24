Украинская разведка рассказала, когда разрушат Крымский мост 24.10.2022, 11:15

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Кирилл Буданов заявил, что это символ оккупации, который будет разрушен.

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост – транспортная артерия, которая на самом деле никому не нужна. Во время интервью («Украинской правде»https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/24/7373160/ он отметил, что этот объект перестанет существовать, когда Украина вернет полуостров.

«Крымский мост – это тот символ, который будет разрушен», – отметил глава разведки.

Буданов также прокомментировал «расследование», в котором россияне обвинили лично его в подрыве моста.

«Знаете, я отношусь к этому не до конца серьезно. Точно не вспомню название, но одно из крупнейших печатных изданий коммунистической партии Китая опубликовало статью о том, что Россия обвиняет в этом Украину в очень высоким уровнем скепсиса в этих обвинениях, - отмечает он. - А надо понимать, что то, что опубликовано в издании компартии Китая, согласовано со всеми, то есть это официальная позиция. И они так легонько натолкнули на мысль, что, в принципе, Россия любит подобные вещи делать сама, чтобы кого-то в чем-то обвинить и потом вроде бы развязать себе руки».

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