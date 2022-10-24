Ученые разработали новый и дешевый инструмент для поиска планет 24.10.2022, 11:29

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Специалисты смогут найти похожую на Землю планету с помощью нового уникального изобретения.

Ученые из Университета Хериот-Уатт, Эдинбург, Великобритания разработали новую лазерную систему, которая упростит поиск далеких планет, которые похожи на Землю. Конечно это касается и любых других экзопланет, которые вращаются вокруг далеких звезд. Это устройство работает на основе зеленого лазера, того самого, который используют в обычных лазерных указках, пишет Express (перевод - «Фокус»).

По словам Деррика Рейда из Университета Хериот-Уатт, новая лазерная система имеет огромный потенциал, так как поможет астрономам найти маленькие, похожие на Землю планеты, которые достаточно сложно обнаружить.

- Этот лазерный прибор во много раз дешевле тех, которые используются на современных телескопах. Он также не сложный в производстве и потребляет энергии в 10 раз меньше, чем нынешние очень быстрые лазеры. При этом наше устройство излучает свет с частотой в один миллиард импульсов в секунду. И это помогает создать так называемую частотную гребенку, — говорит Рейд.

С помощью разных космических телескопов ученым уже удалось обнаружить более 5 тысяч экзопланет. Но каждую такую находку подтверждают мощные наземные телескопы. С их помощью ученые ищут небольшие изменения в свете звезды, которые указывают на то, что вокруг нее действительно вращается планета. С помощью изменений в длине волны света ученые также могут узнать насколько планета массивна и за какое время она делает полный оборот вокруг родительской звезды.

- Наш лазер – это гораздо меньшая и более простая версия лазера, который уже 6 лет работает на 10-метровом Большом южноафриканском телескопе. Лазер излучает свет, который состоит из тысяч одинаково расположенный частотных линий, это и называется частотная гребенка. Например, с помощью линейки можно узнать точное расстояние, так вот частотная гребенка – это линейка для измерения длины волны и она позволяет узнать точные различия в длинах волн света, — говорит Рейд.

По словам ученых, новый лазерный прибор может стать основным устройством на наземных телескопах, которые занимаются поисками и подтверждением существования далеких планет.

По словам Рейда, уникальность новой лазерной системы состоит еще и в том, что она потребляет очень мало энергии, примерно, как обычный смартфон. И в отличие от других очень быстрых лазеров, новая разработка имеет очень мало составляющих компонентов, а потому проста в создании. И самое важное новый лазер создает очень быстрые импульсы без подготовки, а сразу же после включения.

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