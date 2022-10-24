«Вы — расходный материал»: ВСУ обратились к российским оккупантам 2 24.10.2022, 11:31

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Командование РФ отправляет своих солдат на убой.

Украинские военные обратились к российским оккупантам. Обращение опубликовала пресс-служба Вооруженных сил на своей странице в «Фейсбуке».

«Вы находитесь на территории чужой страны и принимаете участие в военных преступлениях российского руководства. Ежедневно вас кидают на убой. Для вашего командования вы расходный материал. Потери никто не считает», - говорится в обращении.

ВСУ риторически спрашивают россияне - за кого же они воюют: «За страх ваших вождей потерять власть? За их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей? За их тупость и некомпетентность?».

Защитники отмечают, что Украина никогда не угрожала России.

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