«Вы — расходный материал»: ВСУ обратились к российским оккупантам

«Вы — расходный материал»: ВСУ обратились к российским оккупантам2
- 24.10.2022, 11:31
- 3,922
Командование РФ отправляет своих солдат на убой.
Украинские военные обратились к российским оккупантам. Обращение опубликовала пресс-служба Вооруженных сил на своей странице в «Фейсбуке».
«Вы находитесь на территории чужой страны и принимаете участие в военных преступлениях российского руководства. Ежедневно вас кидают на убой. Для вашего командования вы расходный материал. Потери никто не считает», - говорится в обращении.
ВСУ риторически спрашивают россияне - за кого же они воюют: «За страх ваших вождей потерять власть? За их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей? За их тупость и некомпетентность?».
Защитники отмечают, что Украина никогда не угрожала России.