В Херсоне произошел взрыв в штабе ФСБ

В Херсоне произошел взрыв в штабе ФСБ10
- 24.10.2022, 11:46
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Два офицера погибли.
Как сообщил украинский активист Сергей Стерненко, во временно оккупированном Херсоне взорвали ФСБшников
Больше информации о взрыве в Херсоне, к сожалению, нет. Однако в соцсетях пишут, что взрыв прогремел на улице Крымской около 20:30. Там, где жили сотрудники ФСБ, пишет 24tv.ua.
Россияне проживали в доме ректора Херсонского госуниверситета. Они неудачно вошли в гараж. Сообщается о двух погибших офицерах.
Добавим, что только накануне, 23 октября, во временно оккупированном Херсоне произошел взрыв. Неизвестный прикрепил самодельное взрывное устройство на столб и взорвал его, когда мимо проезжал автомобиль оккупанта.