В Херсоне произошел взрыв в штабе ФСБ 10 24.10.2022, 11:46

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иллюстрационное фото

Два офицера погибли.

Как сообщил украинский активист Сергей Стерненко, во временно оккупированном Херсоне взорвали ФСБшников

Больше информации о взрыве в Херсоне, к сожалению, нет. Однако в соцсетях пишут, что взрыв прогремел на улице Крымской около 20:30. Там, где жили сотрудники ФСБ, пишет 24tv.ua.

Россияне проживали в доме ректора Херсонского госуниверситета. Они неудачно вошли в гараж. Сообщается о двух погибших офицерах.

Добавим, что только накануне, 23 октября, во временно оккупированном Херсоне произошел взрыв. Неизвестный прикрепил самодельное взрывное устройство на столб и взорвал его, когда мимо проезжал автомобиль оккупанта.

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