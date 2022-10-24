«Мужчины блокировали дорогу в Минском районе» 10 24.10.2022, 11:54

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В Сеть попало видео ситуации.

В редакцию «Онлайнера» обратилась Наталия и прислала видео, снятое, если верить данным видеорегистратора, вечером 21 октября в Минском районе. Суть следующая: трое мужчин, сидя на чем-то, напоминающем самодельный трицикл, едут по дороге, то и дело перегораживая путь автомобилям и тормозя их.

«Они ехали так от Семкова Городка до Чучан, блокируя проезд всем машинам, — рассказала Наталия. — Оглядывались, чтобы видеть, с какой стороны их собираются объезжать, а затем поворачивали туда. Еще и смеялись».

«В начале видео можно заметить, что мужчины стоят перед ремонтируемым участком дороги и ждут, пока подъедут машины», — добавила читательница.

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