закрыть
24 октября 2022, понедельник, 13:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мужчины блокировали дорогу в Минском районе»

10
  • 24.10.2022, 11:54
  • 15,106
«Мужчины блокировали дорогу в Минском районе»

В Сеть попало видео ситуации.

В редакцию «Онлайнера» обратилась Наталия и прислала видео, снятое, если верить данным видеорегистратора, вечером 21 октября в Минском районе. Суть следующая: трое мужчин, сидя на чем-то, напоминающем самодельный трицикл, едут по дороге, то и дело перегораживая путь автомобилям и тормозя их.

«Они ехали так от Семкова Городка до Чучан, блокируя проезд всем машинам, — рассказала Наталия. — Оглядывались, чтобы видеть, с какой стороны их собираются объезжать, а затем поворачивали туда. Еще и смеялись».

«В начале видео можно заметить, что мужчины стоят перед ремонтируемым участком дороги и ждут, пока подъедут машины», — добавила читательница.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип