Бегущие из Херсона оккупанты решили забрать с собой памятники Ушакову и Суворову 11 24.10.2022, 12:11

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Символы российского империализма уходят из Украины вместе с агрессорами.

Российские оккупанты, готовящиеся к бегству из Херсона в связи с контрнаступлением украинской армии, занимаются откровенным мародерством.

Войска РФ вывозят из города не только продовольствие и имущество местных жителей, но и разнообразные исторические и культурные ценности, вплоть до икон и различных музейных экспонатов.

При этом, как сообщают в соцсетя, чуть ли не в первую очередь оккупанты решили забрать с собой символы российского империализма — памятники адмиралу Федору Ушакову и полководцу Александру Суворову, бюст которого на данное время уже демонтирован.

Russians stole the bust of Alexandr Suvorov from the center of Kherson.

/2 pic.twitter.com/r6Z1ZuRynq — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 23, 2022

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