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Бегущие из Херсона оккупанты решили забрать с собой памятники Ушакову и Суворову

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  • 24.10.2022, 12:11
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Бегущие из Херсона оккупанты решили забрать с собой памятники Ушакову и Суворову

Символы российского империализма уходят из Украины вместе с агрессорами.

Российские оккупанты, готовящиеся к бегству из Херсона в связи с контрнаступлением украинской армии, занимаются откровенным мародерством.

Войска РФ вывозят из города не только продовольствие и имущество местных жителей, но и разнообразные исторические и культурные ценности, вплоть до икон и различных музейных экспонатов.

При этом, как сообщают в соцсетя, чуть ли не в первую очередь оккупанты решили забрать с собой символы российского империализма — памятники адмиралу Федору Ушакову и полководцу Александру Суворову, бюст которого на данное время уже демонтирован.

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