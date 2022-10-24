Под Минском продаются дома за миллион и три миллиона долларов 15 24.10.2022, 12:16

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Узнали, за что просят такие деньги.

Это просторные дома уникальной архитектуры, расположенные рядом с гольф-полями в восточном пригороде Минска. Стоимость одного из них — три миллиона, а другого — миллион долларов. Откуда такие цифры? Realt.by изучил дома снаружи и изнутри, увидел SPA-зону, камин высотой в человеческий рост, огромные окна и еще много интересного.

Дома находятся в живописном месте рядом с полями для гольфа

Дома расположены в поселке Колодищи, на улице Лесные Озера. До МКАД — 5 минут, до центра города — 20 минут, а до аэропорта — 30 минут на авто. Подъездные пути асфальтированы, территория закрыта, въезд — через шлагбаум.

Расположение уникальное: это жизнь на природе со всеми городскими удобствам и возможностью быстро доехать до Минска. Рядом с участками находятся поля для гольфа, лиственно-хвойные леса. Здесь очень тихо и свежо. Взрослые, дети и питомцы будут комфортно чувствовать себя.

Низкая плотность застройки, стильная архитектура окружающих домов, ухоженная территория вокруг — всё это создает вдохновляющую атмосферу. Местные жители играют в гольф, катаются на велосипедах и просто гуляют, любуясь живописными пейзажами и дыша чистым воздухом.

Первый дом: центральные коммуникации, гараж, СПА-зона и готовый дизайн-проект

Осмотрим первый дом. Угловой участок, на котором он расположен, примыкает к гольф-полям. Он занимает 25 соток, а по факту у хозяев будет даже больше свободной территории. Рядом уже нет места для других участков, вокруг — лес и ухоженные газоны гольф-клуба. Это гарантирует спокойствие и уединенность.

На участке — молодые, но уже крепкие березы и хвойные деревья.

Общая площадь двухуровневого дома — 840 м², жилая — 228 м². Он построен по индивидуальному проекту, с учетом современных технологий и требований к энергоэффективности.

Фундамент и крыша — монолитные, стены — из керамзитобетонных блоков толщиной 500 миллиметров. Архитектура уникальная: ровные линии, строгие формы, которые разбавляются оттенками отделочных плит — графитовым, коричневым и кремовым. Здесь нет лишних деталей, всё смотрится гармонично и основательно.

К дому примыкает СПА-зона с русской баней, хамамом и бассейном. Если такие помещения будущим хозяевам не понадобятся, эти комнаты можно сделать жилыми.

Окна — панорамные, с тройным бронированным стеклом, шумо- и теплоизоляционные. Из каждого помещения на первом этаже есть выход на улицу, причем все двери, за исключением парадной, тоже полностью остеклены.

К участку подведены все центральные коммуникации, включая газ. Гараж встроен: благодаря этому в холодное время года автомобиль будет в тепле, а хозяевам не придется выходить на мороз.

Внутри — огромные и грамотно распланированные помещения. Дом удобен высокими потолками и широкими дверными проемами. Здесь столько пространства, что отделка и наполнение могут быть любыми.

В холле первого этажа — камин высотой в человеческий рост.

Для этого дома разработан дизайн-проект интерьера. Он продуман детально: например, в гостиной — отделка камина декоративным камнем в тон лестничных ступеней, диван, кресла и пуфы пастельных оттенков, навесные светильники с интересной геометрией.

Зону столовой отделяют стеклянные двери-ширмы. Здесь тоже преобладают светлые оттенки, стол на восемь персон дополняет навесная люстра в современном стиле.

Кухня в проекте — с огромным островом, каменными столешницами и встроенной бытовой техникой. Здесь тоже предусмотрена обеденная зона.

СПА-зона на первом этаже по проекту сочетает в себе природные материалы и современную сантехнику. Ванны, бассейн, хамам, много растений, а на полу — широкоформатная плитка. Из парилки открывается вид на хвойный лес. Представьте: вы сидите в жаркой бане, а за окном — заснеженные сосны, сугробы и вьюга.

На втором этаже — три спальни и гардеробная. Здесь удачно сочетаются бежевый, золотой и графитовый оттенки.

Цена этого дома с участком — три миллиона долларов (расчет в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ). Мы проверили базу Realt: это самое дорогое предложение по загородной недвижимости возле Минска!

Второй дом: потолки больше 4 метров, теплые полы и навес для пяти машин

Второй дом тоже размещается на участке в 25 соток, прилегающем к гольф-полям. Вокруг — лиственные и хвойные деревья.

Общая площадь дома — 380,3 м², жилая — 144,1 м². Он одноуровневый.

Фундамент и крыша этого дома — монолитные, стены возведены из керамзитных блоков толщиной 300 миллиметров. Вентилируемый фасад — из керамоцементных плит белого и красно-коричневого металлического оттенков. Архитектура простых геометрических линий хорошо вписывается в окружающую природу. Навес рядом с домом вместит под собой пять автомобилей.

Терраса выходит к лесу. Здесь можно будет сделать летнюю столовую или зону отдыха.

Дом энергоэффективный, при его строительстве учтены все современные технологии. Высота потолков — 4,1 метра. Большие окна со всех сторон впускают в дом много света.

Все коммуникации введены в дом. Оборудована система теплых полов.

Грамотная планировка сохранила пространство внутри дома. Здесь есть кухня-гостиная с выходом на террасу, три спальни, санузлы с естественным освещением. Предусмотрены сауна и комната отдыха.

Для этого дома подготовлен план расстановки мебели.

В цокольном этаже — котельная и еще несколько помещений, которые можно обустроить на свой вкус. Здесь удачно впишутся баня, бильярдная комната, кладовая и прачечная.

Стоимость этого дома с участком — один миллион долларов.

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