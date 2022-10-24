Названы самые полезные продукты для здоровья желудка 24.10.2022, 12:25

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Один из них — орехи.

Ритм жизни заставляет многих из нас питаться неправильно, так как выделить необходимое время на полноценный прием и приготовление полезной пищи удается далеко не всегда.

Но, с таким подходом, избежать проблем с желудком практически невозможно. А учитывая факт того, что питание один из важнейших аспектов функционирования всех систем организма, проблемы могут возникнуть не только с ЖКТ, пишет medicina.ua.

Продукты полезные для пищеварения

Клетчатка — вещество о важности и полезности которого, широкой общественности стало известно не так давно. Именно нерастворимая, способствует очищению организма от холестерина, продуктов жизнедеятельности толстого кишечника и жирных кислот. Растворимая же клетчатка отвечает за эффективное выведение из организма каловых масс.

Исходя из полезности этого вещества составлен список наиболее полезных продуктов необходимых ЖКТ:

Авокадо

Отвечает за усиление перистальтики и улучшение состава кишечной микрофлоры. Эффективно как профилактическое средство при запорах.

Отруби и злаки

Каша на завтрак восполнит дневную потребность клетчатки для организма и избавит от чувства голода на продолжительное время.

Овощи

Полезен для желудка следующий перечень: болгарский перец, шпинат, цветная капуста, брокколи, сельдерей, огурец, свекла и морковь.

Орехи

Орехи необходимы нашему организму по причине насыщенности не только клетчаткой, но и жирными кислотами омега-3, а их высокая каллорийность существенно усиливает насыщение.

Льняные продукты

Они содержат обе разновидности клетчатки, эффективно снижают уровень холестерина в крови, и выполняют обволакивающую защитную функцию при наличии воспалительных процессах в желудке (язвы, эрозии).

Галетное печенье и сухари

Они способствуют быстрейшему избавлению от диареи и отлично насыщают организм. Кроме того, сухари и галетное печенье предотвращают бурчание в желудке. Только помните, что надо есть именно галетное, пресное печенье, песочное категорически запрещено – как, впрочем, и все остальные продукты, содержащие сахар.

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